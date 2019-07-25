В России обостряется проблема накопления больших объемов помета, которые негде складировать и которые представляют собой угрозу загрязнения окружающей среды.

В России обостряется проблема накопления больших объемов помета, которые негде складировать и которые представляют собой угрозу загрязнения окружающей среды.В конце июня в Амстердаме (Нидерланды) состоялась XVIII международная научно-практическая конференция ВЕТКОРМ–2019, на которой эксперты обсудили вопросы экологии в агро-промышленном колмплексе. Организатор конференции – Группа компаний ВИК, при поддержке Национального Союза Свиноводов и Национального Союза Птицеводов.Растущее птицеводствоКак отметили участники встречи, если в конце 80-х годов Россия производила около 3,3 миллиона тонн мяса птицы, а затем наблюдался заметный провал, который удалось ликвидировать только к 2009 году, то в 2018 году производство приблизилось уже к 6 миллионам тонн. В 2019 году прогнозируют дальнейший рост производства - на 2%.Специалисты рынка птицеводства уверены, что в мире растет потребление мяса птицы. В России доля потребления составляет 37% от общего количества мясной продукции. Анализ показывает, что к 2025 году этот объем вырастет еще как минимум на 3% за счет сокращения в рационе свинины и говядины.Экология отраслиОтдельное внимание на форуме уделили утилизации птичьего помета, проблеме, закономерно обостряющейся в связи с ростом птицеводческого производства. Петербургская компания «Бизнес Вектор» представила на конференции свою инновационную разработку.«За последние 15 лет в России уменьшилось количество птицефабрик в несколько раз, при этом производство яиц отечественными предприятиями увеличилось на 30%. Произошло укрупнение фабрик, которые продолжают расти. Растет и их производительность, - рассказал генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» Артур Холдоенко. - Допустим, если раньше фабрика производила 100 миллионов яиц в год, то сейчас – 600. Или раньше - 300 миллионов, то сейчас – миллиард. Так что проблема концентрации больших объемов помета на ограниченной территории значительно обострилась. При этом большинство фабрик являются сателлитами крупных городов. Такова была политика государства в советское время, в 60-е годы, когда проводилась индустриализация птицеводства, чтобы решить продовольственную программу, накормить страну. К тому же у каждой птицефабрики строился поселок. А сейчас муниципалитет говорит: а что делает ваша фабрика в нашей санитарно-защитной зоне? Поэтому вопрос экологии и тенденция к укрупнению производства вызывают острую необходимость решения проблемы утилизации отходов. Проблема накопления больших объемов помета, которые негде складировать и которые представляют собой угрозу загрязнения окружающей среды, существует у всех фабрик, даже если вокруг них территория радиусом в 50 километров. Этого уже давно не хватает. Тем более, что транспортные расходы растут».О европейских технологиях Артур Холдоенко сказал следующее: «Зачастую у нас используют европейские технологии, но масштаб отечественного производства отнюдь не хуторской. Специфика российского агропромышленного бизнеса заключается, прежде всего, в его масштабах. Конечно, зарубежный опыт следует учитывать, но при этом надо искать свой, абсолютно новый подход. Например, такие технологии, как вермикультура, компостирование, широко распространенные за рубежом, не способны решить проблему российских производителей, вырабатывающих сотни тысяч тонн отходов ежедневно. Применение вермикультуры, в частности, дает возможность уменьшить объем помета всего на 30%. Себестоимость такого метода переработки довольна высока - 500-700 рублей за тонну. Другая технология - производство компоста, когда с пометом перемешивается торф, подразумевает наличие огромных площадей для размещения конечного продукта. Потому что на тонну помета используют тонну торфа, и общий объем компостированной биомассы увеличивается вдвое. Сушка с помощью традиционных энергетических носителей – газа или электроэнергии – действительно позволяет снизить объем на 80%. Да, это уже решение проблемы, но дорогостоящее – от 1300 рублей за тонну. Это большие инвестиции. То же самое касается и технологии биогаза, которая в Европе работает только благодаря субсидированию государством. То есть в наших условиях такой способ абсолютно не конкурентоспособен. К тому же в российском холодном климате, учитывая, что для ферментации требуется +37 градусов, подобная установка будет работать на обогрев водяной рубашки самого ферментатора, чтобы создать там нужную температуру. В Германии, на крупнейшем заводе, применяющем эту технологию, я наблюдал, что 2 месяца в году установка отапливает саму себя. Так что подобная модель оправдывает себя только в определенных климатических условиях. И при поддержке государства. Затраты «отбиваются» за счет субсидий».Сжигание – эффективная технологияВ качестве наиболее эффективного способа утилизации отходов птицефабрики эксперт предлагает сжигание помета в сочетании с его сушкой:«За счет сжигания отходов решается вопрос с их объемом, а сушка помета производится с использованием дешевой альтернативной энергии. Решается вопрос баланса технологии: если требуется больше высушенного помета – больше сушат. Надо больше сжечь – больше сжигают. Появляется свободная энергия, образуя некий энергетический комплекс, способный стать альтернативой любому отоплению через систему теплообменника. Сама же технология сжигания при этом должна соответствовать экологическим стандартам. Напомню, что экологическое законодательство идет по пути ужесточения. Соответственно, расходы птицеводов на переработку будут расти. Будут увеличиваться штрафы за загрязнение окружающей среды, инициироваться суды. Однако при грамотном подходе предприятие может нести адекватные расходы на решение проблемы, связанной с обращением отходов, не тратясь на инвестиции. Можно заказать аутсорсинговую услугу, и к вам придут и установят свое оборудование, будут заниматься его эксплуатацией и обслуживанием, утилизацией ваших отходов, как это делает компания «Бизнес Вектор», имеющая опыт переработки на птицефабрике «Синявинская». Фабрика образует 650 тонн помета в сутки. С помощью новой технологии его превращают в 4%-6% зольного остатка. Часть высушенного помета используется для производства удобрения под потребности каждого заказчика отдельно: не просто фосфор, азот и калий, а со сменой «рецепта» приготовления за счет зольного остатка – где-то добавляется 20% золы, где-то всего 5%. Можно вообще не добавлять в зависимости от пожеланий потребителя. Таким образом, проблема не просто решается, а открывается дополнительная возможность получения прибыли за счет использования вторичных ресурсов».Владислав Жуков, член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации также прокомментировал данный способ утилизации отходов:«При сжигании любых отходов с экологической точки зрения важны 2 фактора. Первый - выбросы в воздух должны быть максимально очищены от вредных веществ. Второй - зола должна также быть безвредной, а в идеальном случае еще и приносить пользу, например, для сельского хозяйства. Если эти факторы присутствуют при такой утилизации - это хорошая ресурсосберегающая технология».