Политологи подвели итоги весенней сессии Госдумы, которая завершилась 25 июля. Эксперты выделили несколько тенденций в деятельности нижней палаты: подключение к работе над законопроектами сразу нескольких комитетов, акцент на законы прямого действия, а также повышение политический культуры на Охотном Ряду. По мнению аналитиков, новые подходы улучшают качество принимаемых нормативно-правовых актов и повышают эффективность их дальнейшего исполнения.

Политологи подвели итоги , которая завершилась 25 июля. Эксперты выделили несколько тенденций в деятельности нижней палаты: подключение к работе над законопроектами сразу нескольких комитетов, акцент на законы прямого действия, а также повышение политический культуры на Охотном Ряду. По мнению аналитиков, новые подходы улучшают качество принимаемых нормативно-правовых актов и повышают эффективность их дальнейшего исполнения.Выступая перед депутатами на последнем заседании весеннейсессии, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе надзаконопроектами зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. Вследующую сессию председатель нижней палаты призвал сделать акцент на законахпрямого действия, а также указал на общее повышение парламентской культуры наОхотном Ряду.Обсуждение одного вопроса сразу несколькими комитетамипозволяет увеличить глубину проработки законопроекта, сказал в беседе скорреспондентом "Дни.ру" политолог Дмитрий Фетисов. "Углубленнаяработа над документами дает возможность рассмотреть все нюансы. Например,рассмотрением закона о паллиативной помощи занимался не только комитет поздравоохранению, но и комитет по экономической политике, ведь стоял вопросфинансирования указанных в документе мер", – пояснил эксперт.Говоря об акценте на законы прямого действия, Фетисовнапомнил, что стремление сделать их приоритетом появилось у спикера Госдумыдалеко не сейчас. "Володин ранее уже поднимал этот вопрос, указывал на то,что часто приходится ссылаться на подзаконные акты", – отметил эксперт.Законы прямого действия были бы гораздо эффективнее,поскольку такой документ регулирует отдельный вопрос и направлен на решениеконкретных задач, пояснил аналитик. "Это позволило бы чиновникамориентироваться на непосредственно закон прямого действия, без каких-либоотсылок", – подчеркнул Фетисов.По его мнению, это повысит качество исполнениянормативно-правовых актов. "Сейчас мы сталкиваемся с тем, что законыпринимаются эффективные, но страдает их исполнение, в том числе за счетбюрократических проволочек", – отметил Фетисов.Еще одна тенденция в работе нижней палаты, о которойупоминал Вячеслав Володин, – рост политической культуры. С оценкой спикера вэкспертном сообществе солидарны. "Видно, что при работе надзаконопроектами выслушиваются все стороны, все фракции, все получают слово. Принимаютсяпоправки от всех фракций. Итоговый документ становится неким законодательнымкомпромиссом", – отметил Фетисов. Депутатам комфортнее работать в такойобстановке, и это дает положительный результат, подчеркнул эксперт."Идет поиск компромиссов, есть острая дискуссия, но безперехода на личности. Удается добиться результатов без скатывания вполитические и личностные разборки. Это действительно свидетельствует оповышении уровня политической культуры в стенах Госдумы", – сказалполитолог.По мнению председателя совета директоров фонда ИСЭПИ ДмитрияБадовского, Володин сформулировал концепцию "нового качества" работыдепутатского корпуса, выдвинув три принципа эффективного законотворчества.Первый состоит в том, что главный критерий оценки работы Думы – качестворазработки законопроектов, а не их количество.Второй принцип заключается в разработке и принятии неотдельных нормативно-правовых актов, а пакетов законов, обеспечивающихкомплексное решение проблем людей."Если есть проблема, то по ней должныработать всесторонне и системно все комитеты, затем принимать пакет законов,который решает разные аспекты проблемы, позволяет ее охватить максимально полнои решить целостно и всеобъемлюще", – цитирует эксперта изданиеТретий принцип заключается в принятии как можно большегоколичества законов прямого действия. "Это делает закон более системным,понятным, эффективным, он быстрее начинает работать", – уверен Бадовский.В целом экспертное сообщество положительно оценило итогипрошедшей сессии. Так, Дмитрий Фетисов отметил, что большая частьзаконопроектов носила социальный характер и была направлена на улучшение жизнилюдей на местах. "Это совпадает с теми задачи, которые поставил президентВладимир Путина в послании Федеральному собранию", – подчеркнул Фетисов.Особо отметил эксперт диалог между Думой и правительством.Нижняя палата и кабмин – это равноценные института, работающие сообща и суважением относящиеся друг к другу, подчеркнул аналитик.В свою очередь политолог Константин Симонов отметилпредложения Вячеслава Володина по настройке баланса власти и внесению измененийв Конституцию. "Слишком долго парламенту не доставало смелости, теперь этоменяется", – подчеркнул эксперт в беседе с "Дни.ру".Он напомнил о правительственном часе с участием министраэкономического развития Максима Орешкина. Чиновник оказался не готов отвечатьна вопросы депутатов и его выступление перенесли."Парламент пытается объяснить правительству, что походыв Думу – это не просто какая-то формальность, Дума указывает исполнительнойвласти на то, что на таком уровне нельзя поддерживать политическийдиалог", – пояснил эксперт.Также Симонов обратил внимание на насыщеннуювнешнеполитическую повестку в весеннюю сессию. Особо он отметил возвращениероссийской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).Восстановление в правах нашей делегации политолог назвал серьезным успехомГосдумы.Напомним, в четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарноезаседание весенней сессии нижней палаты. За последние полгода депутаты приняли325 законов, многие из них имеют социальную направленность. Из отпускапарламентарии выйдут в конце августа, а 10 сентября начнется осенняя сессия.