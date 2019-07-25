Политологи подвели итоги весенней сессии Госдумы, которая завершилась 25 июля. Эксперты выделили несколько тенденций в деятельности нижней палаты: подключение к работе над законопроектами сразу нескольких комитетов, акцент на законы прямого действия, а также повышение политический культуры на Охотном Ряду. По мнению аналитиков, новые подходы улучшают качество принимаемых нормативно-правовых актов и повышают эффективность их дальнейшего исполнения.
Политологи подвели итоги , которая завершилась 25 июля. Эксперты выделили несколько тенденций в деятельности нижней палаты: подключение к работе над законопроектами сразу нескольких комитетов, акцент на законы прямого действия, а также повышение политический культуры на Охотном Ряду. По мнению аналитиков, новые подходы улучшают качество принимаемых нормативно-правовых актов и повышают эффективность их дальнейшего исполнения.
Выступая перед депутатами на последнем заседании весенней
сессии, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь к работе над
законопроектами зачастую подключаются сразу несколько думских комитетов. В
следующую сессию председатель нижней палаты призвал сделать акцент на законах
прямого действия, а также указал на общее повышение парламентской культуры на
Охотном Ряду.
Обсуждение одного вопроса сразу несколькими комитетами
позволяет увеличить глубину проработки законопроекта, сказал в беседе с
корреспондентом "Дни.ру" политолог Дмитрий Фетисов. "Углубленная
работа над документами дает возможность рассмотреть все нюансы. Например,
рассмотрением закона о паллиативной помощи занимался не только комитет по
здравоохранению, но и комитет по экономической политике, ведь стоял вопрос
финансирования указанных в документе мер", – пояснил эксперт.
Говоря об акценте на законы прямого действия, Фетисов
напомнил, что стремление сделать их приоритетом появилось у спикера Госдумы
далеко не сейчас. "Володин ранее уже поднимал этот вопрос, указывал на то,
что часто приходится ссылаться на подзаконные акты", – отметил эксперт.
Законы прямого действия были бы гораздо эффективнее,
поскольку такой документ регулирует отдельный вопрос и направлен на решение
конкретных задач, пояснил аналитик. "Это позволило бы чиновникам
ориентироваться на непосредственно закон прямого действия, без каких-либо
отсылок", – подчеркнул Фетисов.
По его мнению, это повысит качество исполнения
нормативно-правовых актов. "Сейчас мы сталкиваемся с тем, что законы
принимаются эффективные, но страдает их исполнение, в том числе за счет
бюрократических проволочек", – отметил Фетисов.
Еще одна тенденция в работе нижней палаты, о которой
упоминал Вячеслав Володин, – рост политической культуры. С оценкой спикера в
экспертном сообществе солидарны. "Видно, что при работе над
законопроектами выслушиваются все стороны, все фракции, все получают слово. Принимаются
поправки от всех фракций. Итоговый документ становится неким законодательным
компромиссом", – отметил Фетисов. Депутатам комфортнее работать в такой
обстановке, и это дает положительный результат, подчеркнул эксперт.
"Идет поиск компромиссов, есть острая дискуссия, но без
перехода на личности. Удается добиться результатов без скатывания в
политические и личностные разборки. Это действительно свидетельствует о
повышении уровня политической культуры в стенах Госдумы", – сказал
политолог.
По мнению председателя совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрия
Бадовского, Володин сформулировал концепцию "нового качества" работы
депутатского корпуса, выдвинув три принципа эффективного законотворчества.
Первый состоит в том, что главный критерий оценки работы Думы – качество
разработки законопроектов, а не их количество.
Второй принцип заключается в разработке и принятии не
отдельных нормативно-правовых актов, а пакетов законов, обеспечивающих
комплексное решение проблем людей.
"Если есть проблема, то по ней должны
работать всесторонне и системно все комитеты, затем принимать пакет законов,
который решает разные аспекты проблемы, позволяет ее охватить максимально полно
и решить целостно и всеобъемлюще", – цитирует эксперта издание
.
Третий принцип заключается в принятии как можно большего
количества законов прямого действия. "Это делает закон более системным,
понятным, эффективным, он быстрее начинает работать", – уверен Бадовский.
В целом экспертное сообщество положительно оценило итоги
прошедшей сессии. Так, Дмитрий Фетисов отметил, что большая часть
законопроектов носила социальный характер и была направлена на улучшение жизни
людей на местах. "Это совпадает с теми задачи, которые поставил президент
Владимир Путина в послании Федеральному собранию", – подчеркнул Фетисов.
Особо отметил эксперт диалог между Думой и правительством.
Нижняя палата и кабмин – это равноценные института, работающие сообща и с
уважением относящиеся друг к другу, подчеркнул аналитик.
В свою очередь политолог Константин Симонов отметил
предложения Вячеслава Володина по настройке баланса власти и внесению изменений
в Конституцию. "Слишком долго парламенту не доставало смелости, теперь это
меняется", – подчеркнул эксперт в беседе с "Дни.ру".
Он напомнил о правительственном часе с участием министра
экономического развития Максима Орешкина. Чиновник оказался не готов отвечать
на вопросы депутатов и его выступление перенесли.
"Парламент пытается объяснить правительству, что походы
в Думу – это не просто какая-то формальность, Дума указывает исполнительной
власти на то, что на таком уровне нельзя поддерживать политический
диалог", – пояснил эксперт.
Также Симонов обратил внимание на насыщенную
внешнеполитическую повестку в весеннюю сессию. Особо он отметил возвращение
российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Восстановление в правах нашей делегации политолог назвал серьезным успехом
Госдумы.
Напомним, в четверг, 25 июля, состоялось последнее пленарное
заседание весенней сессии нижней палаты. За последние полгода депутаты приняли
325 законов, многие из них имеют социальную направленность. Из отпуска
парламентарии выйдут в конце августа, а 10 сентября начнется осенняя сессия.