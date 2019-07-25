Голливудской диве поступило необычное предложение. Дженнифер Энистон сможет сняться в фильме Стаса Борецкого Брат-3.

Голливудской диве поступило необычное предложение. Дженнифер Энистон сможет сняться в фильме Стаса Борецкого "Брат-3".Режиссер картины планирует выделить звезде сериала "Друзья"одну из главных ролей. Стас Борецкий считает, что Дженнифер Энистонможет согласиться.Артистке предстоит сыграть жену монаха. Как у принявшего постригможет быть супруга – режиссер не пояснил."Я хочу, чтобы она сыграла роль матушки – жены монахалюдоеда. Ее муж интересный персонаж, который делает добро для хороших людей, ноест плохих. По сценарию он будет охотится за киллером, которого сыграет НикитаДжигурда", – рассказал Стас Борецкий.По словам режиссера, даже не придется учить русскийязык, чтобы участвовать в съемках. Создатели "Брата 3" уже обзавелисьспециальной программой."Позволяет поменять язык с сохранение голоса и тональности:она будет говорить по английский, но в фильме мы услышим русскую речь. Этодорогая программа, но она работает", – говорит Борецкий.К слову, не единственная голливудскаязвезда, которая может появиться в картине. Актер Микки Рурк уже дал добро насъемку, ему досталась роль русского бандита, крышующего подпольное казино.Партнершей Микки Рурка выступит печально известная Диана Шурыгина.Вместе им предстоит сыграть достаточно откровенную постельную сцену.Фильме Борецкого нашлось место не только Шурыгиной. В картинетакже появится сын известного шоумена и певца – Сергей Зверев-младший и певица ЛолитаМилявская. Об этом сообщает .