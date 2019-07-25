Севастопольские единороссы передадут временно исполняющему обязанности градоначальника Михаилу Развожаеву наработки по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель местного отделения Единой России Дмитрий Саблин.

Севастопольские единороссы передадут временно исполняющему обязанности градоначальника Михаилу Развожаеву наработки по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель местного отделения "Единой России" Дмитрий Саблин.Парламентарий напомнил, что "ЕР" являетсяинициатором национальных проектов. "У нас есть утвержденная в президиуме генсовета инструкция о том, как мы должны работать в этом направлении", -цитирует Саблина . По его словам, партийцы готовы поделиться накопленнымопытом с врио губернатора Михаилом Развожаевым.При предыдущем руководстве города не удавалось полностьюконтролировать работу правительства по исполнению национальных проектов,отметил депутат. Единороссы рассчитывают на конструктивное сотрудничество сместными чиновниками, на налаживание работы групп, куда войдут не толькопартийцы, но и представители правительства, депутаты разных уровней,правоохранители.Кроме того, единороссы планируют передать Развожаеву около70 тысяч обращений от жителей города. Наказы были собраны кандидатами вдепутаты от "ЕР" в ходе предвыборной кампании.Такжеобращения поступают через виртуальную карту, где севастопольцы могут рассказатьо проблемах на местах. Также партийцы следят за реализацией федеральной целевойпрограммы и национальных проектов в Крыму.По словам Саблина, единороссы следят за реализацией каждогонаправления в рамках нацпроектов. "Член регионального политсовета партии,главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж очень заинтересована встроительстве нового корпуса для медучреждения", – привел пример депутат.Специалисты есть и в других областях.В профессионализме временно исполняющего обязанностиградоначальника Саблин уверен. Глава местного отделения "ЕдинойРоссии" указал на схожесть задач в Общероссийском народном фронте, где работалРазвожаев, и на посту главы города."Первые разговоры с Михаилом Владимировичем показали,что у нас идет полное взаимопонимание, что главными результатами работы должныбыть преобразование города, решение проблем севастопольцев, объединение горожани власти", – подчеркнул Саблин.Напомним, что президент России Владимир Путин назначилМихаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя 11 июля.До этого он занимал пост руководителя исполкома ОНФ.