Севастопольские единороссы передадут временно исполняющему обязанности градоначальника Михаилу Развожаеву наработки по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель местного отделения Единой России Дмитрий Саблин.
Севастопольские единороссы передадут временно исполняющему обязанности градоначальника Михаилу Развожаеву наработки по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы по развитию Крыма. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель местного отделения "Единой России" Дмитрий Саблин.
Парламентарий напомнил, что "ЕР" является
инициатором национальных проектов. "У нас есть утвержденная в президиуме генсовета инструкция о том, как мы должны работать в этом направлении", -
цитирует Саблина . По его словам, партийцы готовы поделиться накопленным
опытом с врио губернатора Михаилом Развожаевым.
При предыдущем руководстве города не удавалось полностью
контролировать работу правительства по исполнению национальных проектов,
отметил депутат. Единороссы рассчитывают на конструктивное сотрудничество с
местными чиновниками, на налаживание работы групп, куда войдут не только
партийцы, но и представители правительства, депутаты разных уровней,
правоохранители.
Кроме того, единороссы планируют передать Развожаеву около
70 тысяч обращений от жителей города. Наказы были собраны кандидатами в
депутаты от "ЕР" в ходе предвыборной кампании.
Также
обращения поступают через виртуальную карту, где севастопольцы могут рассказать
о проблемах на местах. Также партийцы следят за реализацией федеральной целевой
программы и национальных проектов в Крыму.
По словам Саблина, единороссы следят за реализацией каждого
направления в рамках нацпроектов. "Член регионального политсовета партии,
главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж очень заинтересована в
строительстве нового корпуса для медучреждения", – привел пример депутат.
Специалисты есть и в других областях.
В профессионализме временно исполняющего обязанности
градоначальника Саблин уверен. Глава местного отделения "Единой
России" указал на схожесть задач в Общероссийском народном фронте, где работал
Развожаев, и на посту главы города.
"Первые разговоры с Михаилом Владимировичем показали,
что у нас идет полное взаимопонимание, что главными результатами работы должны
быть преобразование города, решение проблем севастопольцев, объединение горожан
и власти", – подчеркнул Саблин.
Напомним, что президент России Владимир Путин назначил
Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Севастополя 11 июля.
До этого он занимал пост руководителя исполкома ОНФ.