В Единой России попросили генерального прокурора Юрию Чайку как можно скорее разобраться в деле слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от Кузбасса, член фракции ЕР Антон Горелкин.

В "Единой России" попросили генерального прокурора Юрию Чайку как можно скорее разобраться в деле слепых супругов из Кемеровской области. Несколько лет назад у них отобрали квартиру. С обращением к надзорному ведомству выступил депутат Госдумы от Кузбасса, член фракции "ЕР" Антон Горелкин.Незрячий инвалид Владимир Баландин приехал из Кемеровскойобласти в Москву в поисках справедливости. Он намерен добиться возврата своегоединственного жилья.По его словам, несколько лет назад мошенники незаконнопереписали квартиру на посторонних лиц, из-за чего он оказался на улице сосвоей супругой-инвалидом. В результате незрячей паре пришлось поселиться узнакомых в деревне.Баландин отправился в столицу в надежде добитьсясправедливого решения по затянувшейся истории, но по пути заболел воспалениемлегких и попал в больницу.По словам Антона Горелкина, он направил обращение в Генеральнуюпрокуратуру и лично главе ведомства Юрию Чайке с просьбой оперативноразобраться в этом вопросе. "Проверить все обстоятельства передачиквартиры Баландиных третьим лицам. Возможно, эта история – не единственная, имошенники действуют по схеме, незаконно отбирая квартиры у людей сограниченными возможностями здоровья", – цитирует парламентария РИАНовости.Депутат подчеркнул, что намерен добиться справедливогорешения. Либо незрячей паре должны вернуть квартиру, либо компенсироватьматериальный ущерб.Ранее "Дни.ру" писали, что единороссы Генпрокуратурувзять на контроль расследование дела в отношении сотрудников роддома вКалининграде – реаниматолога Элины Сушкевич и главного врача Елены Белой.Соответствующее обращение в надзорное ведомство направила депутат Госдумы, членпрезидиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова.В партии убеждены, что ситуация требует прозрачного ипубличного рассмотрения. Аршинова попросила привлечь к расследованию ведущихэкспертов.