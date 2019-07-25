Новым главным тренером женской сборной России по хоккею назначен Евгений Бобарико. 46-летний специалист заменил на этом посту Алексея Чистякова.

Новым главным тренером женской сборной России по хоккею назначен Евгений Бобарико. 46-летний специалист заменил на этом посту Алексея Чистякова.Помощниками Бобарико станут Денис Афиногенов и Сергей Мыльников-младший. Последний будет отвечать за работу вратарей. Ранее Бобарико работал с молодежной сборной станы, которую он тренировал на протяжении трех лет.Александр Сырцов заменил Евгения Бобарико в молодежке. Помещиками Сырцова назначены Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, Денис Афингенов остался главным тренером олимпийской сборной страны.