Гарик Харламов порадовал поклонников новым обликом – сияющей лысиной. Шоумен пояснил, что таким образом он отметил появление 6-миллионного подписчика своего блога.

Гарик Харламов порадовал поклонников новым обликом – сияющейлысиной. Шоумен пояснил, что таким образом он отметил появление 6-миллионногоподписчика своего блога.Гарик Харламов стал уже мастером перевоплощений сиспользованием фото-фильтров. На сей раз он предстал перед фанатами обритымнаголо – но при этом с усами и довольно длинной бородой. В подписи шоуменпояснил, что отметил таким образом растущую популярность своего блога в Instagram."В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. 6 миллионовэто круто. Едем дальше", – написал Харламов. Однако пользователи несогласились с тем, что он похож на главного героя сериала "Во все тяжкие".А вот на актера Джона Траволту в фильме Люка Бессона "Из Парижа с любовью"– действительно похож.Фанаты нашли сходство лысого Гарика Харламова также с ярломРагнаром из сериала "Викинг", с Тарасом Бульбой и даже рэперомБастой.Но тут подоспели критики и сравнилипочему-то с Леди Гагой. Другие предположили, что на фотографии – Ленин послегормонального сбоя. Или даже Лев Троцкий – хотя с последним персонажем шоуменароднила лишь борода.Надо сказать, что подписчики до сих пор спорят – побрился ли в реальности, или это все же фотошоп. Сам шоумен пока нагнетает атмосферу – многозначительно отмалчивается.