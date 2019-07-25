Гарик Харламов порадовал поклонников новым обликом – сияющей
лысиной. Шоумен пояснил, что таким образом он отметил появление 6-миллионного
подписчика своего блога.
Гарик Харламов порадовал поклонников новым обликом – сияющей
лысиной. Шоумен пояснил, что таким образом он отметил появление 6-миллионного
подписчика своего блога.
Гарик Харламов стал уже мастером перевоплощений с
использованием фото-фильтров. На сей раз он предстал перед фанатами обритым
наголо – но при этом с усами и довольно длинной бородой. В подписи шоумен
пояснил, что отметил таким образом растущую популярность своего блога в Instagram.
"В связи с этим я решил стать Хайзенбергом. 6 миллионов
это круто. Едем дальше", – написал Харламов. Однако пользователи не
согласились с тем, что он похож на главного героя сериала "Во все тяжкие".
А вот на актера Джона Траволту в фильме Люка Бессона "Из Парижа с любовью"
– действительно похож.
Фанаты нашли сходство лысого Гарика Харламова также с ярлом
Рагнаром из сериала "Викинг", с Тарасом Бульбой и даже рэпером
Бастой.
Но тут подоспели критики и сравнили
почему-то с Леди Гагой. Другие предположили, что на фотографии – Ленин после
гормонального сбоя. Или даже Лев Троцкий – хотя с последним персонажем шоумена
роднила лишь борода.
Надо сказать, что подписчики до сих пор спорят – побрился ли в реальности, или это все же фотошоп. Сам шоумен пока нагнетает атмосферу – многозначительно отмалчивается.