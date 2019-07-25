Занятия прошли на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности».

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области продолжают проведение мероприятий, направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Занятия на базе мобильного комплекса «Лаборатория безопасности» накануне прошли в детских оздоровительных лагерях Суздаля и Киржача.Учитывая возраст ребят, используемые подростками средства передвижения, сотрудники полиции совместно с педагогами «Юношеской автомобильной школы» разработали программу занятий, состоящую из теоретической и практической части.Сначала гости, задав несколько вопросов, проверили знания ребят в области Правил дорожного движения. Участники занятий справились с вопросами практически без ошибок. Затем подростки продемонстрировали своё мастерство владения двухколесным транспортом, приняв участие в заезде на велосипедах и самокатах.В процессе выполнения заданий полицейские и педагоги автошколы указывали на ошибки и давали рекомендации о том, как их избежать.Отдельное занятие было посвящено подготовке к велосезону. Используя специальный стенд, гости рассказали ребятам об обязательном применении защитной экипировки, напомнили о необходимости в темное время суток пользоваться световозвращающими элементами на одежде.В завершение мероприятия юным участникам дорожного движения были вручены памятные подарки с пожеланием провести лето весело и безопасно.