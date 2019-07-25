Злоумышленница путем завышения заработной платы осуществляла перевод денежных средств на свой расчетный счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению...

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере бывшему финансовому директору одной из московских компаний», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.На основании материалов проверки УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлено, что 34-летняя жительница столицы, являясь финансовым директором одной из компаний, в период с апреля 2018 года по февраль 2019-го осуществляла хищение денежных средств, принадлежащих компании-работодателю на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Так, имея доступ к расчетному счету фирмы, злоумышленница путем завышения заработной платы осуществляла перевод денежных средств на свой расчетный счет, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении указанного противоправного деяния и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53