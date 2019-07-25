Аудиозаписи подделаны, свидетельства сфальсифицированы, а за черными ящиками охотились агенты ФБР. Независимые журналисты сняли документальный фильм о расследовании причин крушения малайзийского Боинга в небе над Донбассом и пришли к выводу, что Международная следственная группа даже не пыталась найти настоящих виновников трагедии, а доказательства причастности России не выдержали экспертной проверки.

Аудиозаписи подделаны, свидетельства сфальсифицированы, а за черными ящиками охотились агенты ФБР. Независимые журналисты сняли документальный фильм о расследовании причин крушения малайзийского Боинга в небе над Донбассом и пришли к выводу, что Международная следственная группа даже не пыталась найти настоящих виновников трагедии, а доказательства причастности России не выдержали экспертной проверки.Материалы расследования голландской комиссии основаны на фальсификациях и лжи. Об этом в документальном фильме прямо говорит премьер-министр Малайзии."Мы видим, что они не пытаются понять причины катастрофы и выяснить, кто виноват. Но они уже решили, что это должна быть Россия. Мы должны знать, кто на самом деле запустил ракету", — рассказал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.Boeing принадлежал национальной авиакомпании Малайзии. В катастрофе погибли 43 гражданина этой страны, но европейские следователи интересы и доводы малайзийской стороны игнорируют."Это несправедливо и странно. Самолет наш, малайзийский, на нем летели малазийцы. Таким образом, естественно, что Малайзия должна быть первой страной, которая принимает участие в расследовании", — поделился Махатхир Мохамад.Украинские спецслужбы к месту падения Boeing малайзийских экспертов не пускали, и группа военных, во главе с полковником Сакри, попала туда тайно и первой получила от ополченцев Донбасса бортовые самописцы с упавшего самолета. На кадрах фильма показан процесс передачи черных ящиков."Агенты ФБР предложили показать им эти бортовые самописцы. Я сказал "нет". За записями охотились и киевские власти, но им я тоже отказал", — рассказал премьер-министр Малайзии Мохамад Сакри.Уникальную информацию получила только Международная следственная группа, но расшифровок в деле до сих пор нет. Голландские полицейские открыто признают, что пользовались лишь украинскими источниками."Только что сбили самолет. Поехали фотографировать", — на основе этого перехваченного СБУ телефонного разговора уже внесли в список подозреваемых четверых человек. Среди них Сергей Дубинский, его позывной — "Хмурый". Он утверждает, что речь шла о сбитом ополченцами двумя днями ранее украинском истребителе.— Разговор, который они выложили, там ваш голос?— Да, голос мой. То есть разговор был, но не в ту дату."Здесь разный уровень шума и это доказывает, что было редактирование, были склейки", — прокомментировал телефонный разговор главный эксперт OG IT Forensic Services Акаш Розен. В Германии эксперт по аудио Норман Риттер также высказал свое мнение:— Найдено, по крайней мере, девять склеек. Это все следы редактирования.Редактированию подверглись и видеокадры, и показания свидетелей. Героиня сюжета ВВС Валентина Коваленко видела, откуда летела сбившая самолет ракета.— Откуда ракета вылетела?— Ну, где-то с этого района.— А что у нас там за район?— Степановка.— Это чья территория?— В тот момент там были укропы.Репортер переспрашивает, ведь в британских новостях было указано противоположное направление:— Но официальная версия гласит, что ракета стартовала отсюда.— У меня сзади глаз нету, я же спиной стояла.Голландские следователи и обломки самолета с места трагедии вывозили выборочно. Съемочной группе спустя годы удалось найти едва ли не половину крыла.Предоставленные Россией официальные документы о том, что ракета, сбившая Boeing, была еще в советское время переправлена на территорию Украины, следствие не замечает. Зато к делу приобщены поддельные фотографии движения "Бука" по Донбассу — на них даты подкорректированы.