Британское издание Daily Mail решило проверить качество сервиса в российской авиакомпании. Выбор пал на крупнейшего и самого известного перевозчика – Аэрофлот: корреспондент газеты Дженнифер Ньютон отправилась бизнес-классом из Лондона в Москву.

Британское издание Daily Mail решило проверить качество сервиса в российской авиакомпании. Выбор пал на крупнейшего и самого известного перевозчика – "Аэрофлот": корреспондент газеты Дженнифер Ньютон отправилась бизнес-классом из Лондона в Москву.Первое впечатление: как на приеме у Ее Величества, пишет журналистка. На борту современного лайнера Airbus A330 ее встретила стюардесса в оранжевой униформе и белых перчатках. Несмотря на то, что экипаж самолета состоит из россиян, все они если нужно легко и непринужденно переходят на английский язык. Даже спрашивают у пассажиров, как к ним обращаться. Необычно, но приятно, резюмирует корреспондент британской газеты.Уже на борту Дженнифер впечатлили всевозможные мелочи, например, тапочки. Лететь все-таки почти 4 часа, почему бы не разуться и не бояться при этом запачкать носки?! Не меньше понравился и гигиенический набор с зубной щеткой, пастой, расческой, маской для сна и многим другим. Вся косметика в нем премиальных марок, отметила Ньютон.Что касается самого салона, то тут все стандартно хорошо, пишет британка. Кресло раскладывается практически в полноценную кровать, длиной чуть меньше двух метров. На встроенном в подголовник мониторе, помимо обычного набора фильмов, можно понаблюдать за взлетом и посадкой лайнера, будто бы из кабины пилотов. Подобное есть далеко не у каждой авиакомпании, утверждает Дженнифер.Отдельно журналистка остановилась на питании. Обычно еда в самолете не впечатляет, посетовала Ньютон. Однако и тут "Аэрофлот" приятно удивил: салат из морского гребешка, курица с баклажанами и лимонный пирог оказались очень вкусными. Сервированы блюда на полноценной посуде с изящными металлическим столовыми приборами.После посадки в аэропорту Шереметьево пассажирам, летевшим бизнес-классом, предоставили отдельный автобус, который отвез их прямо к зданию аэропорта. Тоже вроде бы мелочь, но ощущаешь себя "очень важной персоной", пишет Дженнифер.Путь на родину оказался не менее приятным. Самолет был другой, экипаж, конечно, тоже. Однако на качестве сервиса это почти никак не сказалось. Разве что рейс был утренний, поэтому пассажиров в зале вылета оказалось очень много. Впрочем, питание и качество обслуживания все также остались на высоте.В остальном обратный перелет из Москвы в Лондон проходил так же комфортно. Экипаж общался вежливо, завтрак, состоявший из кукурузной каши с грушей, круассана и йогурта, Джениффер понравился. Перед посадкой стюардесса вручила журналистке небольшой подарок – пакетик зеленого чай. Такой же преподнесли и по пути из Великобритании в Россию.В заключении Дженнифер Ньютон называет полет лайнером "Аэрофлота" одним из самых удобных. Комфортный салон, внимательный экипаж, вкусная еда и напитки клиентам российской авиакомпании обеспечены, подытоживает британская журналистка.