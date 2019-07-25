За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании весенней сессии. Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы, ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой экономики и многого другого. Дни.ру представляют подборку важнейших законов, принятых Думой в весеннюю сессию.

За прошедшие полгода Госдума приняла 325 законов, рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании весенней сессии. Нормативно-правовые акты касались самых разных вопросов: социальной сферы, ипотечного кредитования, ситуации на дорогах, госзакупок, развития цифровой экономики и многого другого. "Дни.ру" представляют подборку важнейших законов, принятых Думой в весеннюю сессию.Повышение пенсийВ марте парламентарии приняли закон оповышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. Как отмечал Вячеслав Володин,нормативный акт направлен на поддержку пожилых людей, например тех, ктоявляется инвалидом с детства, либо занимался уходом за детьми и не выработалстаж или трудился там, где была маленькая зарплата.О необходимости по-новому рассчитывать выплаты гражданам сневысоким уровнем страховой пенсии говорил в послании Федеральному собраниюпрезидент России Владимир Путин. Принятый Госдумой закон касается четырехмиллионов человек.Паллиативная помощьДругим важным решением весенней сессии стал долгожданный законопроект о паллиативной помощи тяжелобольным пациентам. Этому предшествовала масштабная дискуссия между Госдумой с одной стороны и экспертами, врачами, общественными деятелями с другой. Парламентарии поддержали документ единогласно.Нормативно-правовой акт содержит стандарты оказания помощи неизлечимым больным. В частности, они смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.ипотечные каникулыСерьезную поддержку парламентарии оказали и людям сипотекой. В апреле нижняя палата приняла закон о так называемых ипотечныхканикулах. Теперь по просьбе гражданина ему будет предоставлять до полугодаотсрочки при выплате жилищного кредита.Ипотечные каникулы будут предоставляться заемщикам,оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Речь идет о потере кормильца,временной нетрудоспособности гражданина, его признании инвалидом первой иливторой группы, а также снижении семейного дохода более чем на 30%. В течениепериода отсрочки жилье гражданина застраховано от изъятия.На помощь ипотечникам направлен и принятый в июне закон окомпенсации жилищных кредитов многодетным семьям, где родился третий ипоследующий ребенок. Такие семьи получат 450 тысяч рублей на погашениеипотечного займа. Закон имеет обратную силу – его нормы начали действовать с 1января 2019 года.Хостелы в многоквартирных домахА с 1 октября текущего года вступит в силу закон о запретена размещение хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.Соответствующее решение стало компромиссом между Госдумой и Советом Федерации.Верхняя и нижняя палаты парламента создали согласительную комиссию длядоработки нормативно-правового акта, после чего он был принят в окончательнойредакции и подписан президентом.Чтобы сделать хостел в многоквартирном доме необходимоперевести помещение в нежилой фонд. Потребуется оснастить его необходимымоборудованием, провести звукоизоляцию номеров, установить средствапротивопожарной безопасности, сделать отдельный вход. Также документпредписывает наличие сигнализации, средств уборки и санитарной очистки номеров.Ужесточение наказания за пьяное вождениеОдним из самыхрезонансных решений нижней палаты в весеннюю сессию стал закон об ужесточениинаказания для нетрезвых водителей, ставших виновниками дорожно-транспортныхпроисшествий со смертельным исходом.Вместо четырех лет лишения свободы пьяный автомобилист,нанесший вред другим участникам дорожно-транспортного движения, может получитьсемь лет тюрьмы. Если в результате такой аварии погиб человек – до 12 летзаключения. В случае гибели двух или более лиц пьяный водитель может лишитьсясвободы на срок от восьми до 15 лет.Упрощение госзакупокДругим важным фронтом работ для парламентариев былосовершенствование системы государственных закупок. Принятый в апреле законнаправлен на повышение эффективности и оперативности процедур в контрактнойсистеме.Предусматривается сокращение срока размещения извещения обисполнении закупки, также с трех до 50 миллионов рублей повышается цена, при которойвозможно провести аукцион с сокращенным сроком подачи заявок. При закупках построительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500миллионов.Совершенствование системы госзакупок позволит заказчикуизменить срок и цену контрактов. Новое соглашение заключать не придется.Суверенный интернетБез внимания парламентариев не остались также вопросыинформационной и кибербезопасности. В апреле Госдума приняла закон о такназываемом суверенном интернете. Он позволит защитить отечественный сегментглобальной Сети от внешних угроз и обеспечить его надежную работу.Создается инфраструктура для обеспечения работы Рунета вслучае отключения российских операторов от глобальной паутины. Также прописананеобходимость регулярных учений органов власти и операторов связи повосстановлению работоспособности отечественного интернета.Цифровые праваАктивно занимались депутаты и вопросами развития цифровойэкономики. Так, в марте нижняя палата приняла закон о "цифровыхправах", создающий основу для дальнейшего развития инновационного сектора экономики.Нормативно-правовой акт ввел в отечественноезаконодательство понятие "цифровые права". Это особыеобязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которыхопределяются правилами информационной системы, отвечающей требованиям закона.Закон усовершенствовал правила гражданского законодательствао форме сделок. К обычному письменному договору приравнивается выражениегражданином его воли с помощью электронных средств. Также нормативной правовойакт затрагивает так называемые смарт-контракты – самоисполняемые сделки.Развитие цифровой экономики в России стало темой большихпарламентских слушаний, прошедших 8 июля на Охотном Ряду. В обсуждении принялиучастие депутаты, представители правительства, участники IT-отрасли и эксперты.В центре внимания были самые разные вопросы: от идеи цифровой подписи иэлектронных трудовых книжек до создания эффективной нормативно-правовой базы.Поддержка российского производителяК окончанию весенней сессии депутаты снизили ставку НДС с20% до 10% в отношении плодово-ягодной продукции от российских производителей.Соответствующее поручение давал президент Владимир Путин после встречи с садоводами. Благодаря решению депутатов фермеры смогут направитьдополнительные средства на расширение хозяйства.В то же время Госдума лишила льгот пальмовое масло: ставканалога на добавленную стоимость для этого продукта повышается с 10 до 20%.Авторами законопроекта стали спикер Вячеслав Володин и представители всехфракций нижней палаты. Решение направлено на поддержку российскихпроизводителей.Межпарламентское общениеПринимая новые законы, депутаты не забывали о диалоге сколлегами-законодателями из других стран. Как и в предыдущие сессии Госдумыседьмого созыва, укрепление международных контактов былоодним из приоритетов депутатского корпуса.Самым значимым событием в этой сфере стал уже второй посчету международный форум "Развитие парламентаризма", инициированныйГосдумой. Он прошел 1-3 июля в Москве.В этом году интерес к мероприятию значительно вырос. Вроссийскую столицу съехались 800 парламентариев и экспертов из 132 государств.В их число вошли главы национальных парламентов из 41 страны. Для сравнения, впрошлом году на форум прибыло 19 спикеров.Участники мероприятия обсудили самые актуальныемеждународные вопросы: глобальная безопасность, экологические проблемы,развитие цифровой экономики, молодежная политика и углубление межпарламентскогосотрудничества. В рамках форума состоялась межпарламентская конференция"Россия – Африка".***Из отпуска депутаты вернутся 27 августа, после чего приступят к работе в регионах. Первое пленарное заседание осенней сессии Госдума проведет 10 сентября. Говоря о планах на осень, Вячеслав Володин отметил, что к рассмотрению готовы 244 законопроекта, принятых в первом чтении.