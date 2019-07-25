Настю Каменских замужество не исправило. Певица продолжает
выкладывать весьма откровенные фотографии. На одном из снимков артистка держит
в руках предмет, напоминающий тест на беременность.
Настю Каменских замужество не исправило. Певица продолжает
выкладывать весьма откровенные фотографии. На одном из снимков артистка держит
в руках предмет, напоминающий тест на беременность.
Супруг Насти Каменских, видимо, не возражает против ее эротической
сетевой активности. Instagram
певицы полон фотографий в бикини и других откровенных нарядах. А на снимке в
белом нижнем белье артистка держит в руках странный предмет.
"Это что, тест на беременность?!", -
заинтересовались подписчики. По их мнению, со дня свадьбы прошло достаточно
времени, так что пополнение в семействе вполне возможно. Некоторые
пользователи, внимательно рассмотрев снимок, решили, что это все же зубная
щетка.
Сама же на беременность даже не намекала.
Певица просто рассказала поклонникам, как проводит день. С утра, как
выяснилось, у нее тренировки. А спать артистка ложится рано, часов в 10-11
вечера – если, конечно, нет концерта.
Фанаты, как обычно, взялись на все лады расхваливать сочную
фигуру певицы. "Сладкая девочка", "Сочненькая", "Такая
лапочка!", – восторгаются поклонники. Не обошлось, правда, и без ложки
дегтя. Критики заявили: раз вышла замуж, пикантные снимки
выкладывать уже нельзя. По их мнению, артистке пора остепениться и не
выставлять напоказ свои прелести.