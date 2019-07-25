Настю Каменских замужество не исправило. Певица продолжает выкладывать весьма откровенные фотографии. На одном из снимков артистка держит в руках предмет, напоминающий тест на беременность.

Настю Каменских замужество не исправило. Певица продолжаетвыкладывать весьма откровенные фотографии. На одном из снимков артистка держитв руках предмет, напоминающий тест на беременность.Супруг Насти Каменских, видимо, не возражает против ее эротическойсетевой активности. Instagramпевицы полон фотографий в бикини и других откровенных нарядах. А на снимке вбелом нижнем белье артистка держит в руках странный предмет."Это что, тест на беременность?!", -заинтересовались подписчики. По их мнению, со дня свадьбы прошло достаточновремени, так что пополнение в семействе вполне возможно. Некоторыепользователи, внимательно рассмотрев снимок, решили, что это все же зубнаящетка.Сама же на беременность даже не намекала.Певица просто рассказала поклонникам, как проводит день. С утра, каквыяснилось, у нее тренировки. А спать артистка ложится рано, часов в 10-11вечера – если, конечно, нет концерта.Фанаты, как обычно, взялись на все лады расхваливать сочнуюфигуру певицы. "Сладкая девочка", "Сочненькая", "Такаялапочка!", – восторгаются поклонники. Не обошлось, правда, и без ложкидегтя. Критики заявили: раз вышла замуж, пикантные снимкивыкладывать уже нельзя. По их мнению, артистке пора остепениться и невыставлять напоказ свои прелести.