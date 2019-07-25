В четверг, 25 июля, Корейская Народная Демократическая Республика осуществила запуск двух снарядов неустановленной модели в восточном направлении.

В четверг, 25 июля, Корейская Народная Демократическая Республика осуществила запуск двух снарядов неустановленной модели в восточном направлении. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.Как уточняется, запуски были совершены неподалеку от северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря в 5:34 по местному времени (23:34 по времени Москвы среды) и в 5:57 (23:57) соответственно. По данным КНШ, снаряды пролетели порядка 430 километров. Южная Корея отслеживает ситуацию и сохраняет боеготовность.По информации официальных лиц США, по крайней мере в одном случае речь шла о запуске снаряда малой дальности, передает ТАСС.