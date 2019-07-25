Оксана Хорева одержала победу в номинации «Лучшая работа по созданию индивидуального образа следователя следственного управления»

Оксана Хорева одержала победу в номинации «Лучшая работа по созданию индивидуального образа следователя следственного управления»Корреспондент «АиФ-Кострома» Оксана Хорева стала победителем конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного общественного мнения о деятельности следственного управления Костромской области.Руководитель следственного управления Игорь Балаев 25 июля вручил награды костромским журналистам. Оксана Хорева одержала победу в номинации «Лучшая работа по созданию индивидуального образа следователя следственного управления».Оператор ГТРК «Кострома» Эдуард Еремин победил в номинации «Лучшая работа по объективному освещению деятельности следственного управления в сфере защиты прав несовершеннолетних». Корреспондент интернет-портала «Кострома.Тудэй» Мария Роганова получила диплом победителя в номинации «Активность и периодичность в освещении деятельности следственного управления».Игорь Балаев поблагодарил журналистов за взаимодействие в сфере освещения работы следственного управления области.