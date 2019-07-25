Интрига в Британии: как отнесется главный мышелов резиденции правительства кот Ларри к новому премьеру Джонсону? Коллизия в том, что Ларри давно конфликтует с главным котом МИДа Палмерстоном, прекрасно знакомым с новым хозяином Даунинг-стрит, 10, ведь Джонсон в свое время был его хозяином.

Интрига в Британии: журналисты гадают, как отнесется главный мышелов резиденции правительства — знаменитый кот Ларри к новому премьеру Борису Джонсону?BBC по этому поводу даже выпустила статью под заголовком: "Первая задача премьера Британии — подружиться с котом Ларри".Старожил на Даунинг-стрит, 10, он попал сюда из приюта в 2011 году. Премьеры менялись, Ларри оставался.Некоторым в свое время даже приходилось публично отчитываться перед обществом, доказывая, что к коту они относятся с должным почтением.В его отсутствии, например, в 2013-м был заподозрен Дэвид Кэмерон, хотя именно при нем Ларри в резиденции и появился.В обществе тогда началась кампания в поддержку Ларри, так что на Даунинг-стрит даже были вынуждены выступить с официальным опровержением этого подозрения.Когда же Кэмерону пришло время прощаться с резиденцией, он опубликовал фото с Ларри на коленях и признался, что ему грустно расставаться с котом, но взять его с собой он не может, а пресс-служба британского правительства пояснила: Ларри – не собственность семьи Кэмеронов, а госслужащийProof... pic.twitter.com/UZVXn6WcUw— David Cameron (@David_Cameron) 13 июля 2016 г.У Терезы Мэй отношения с Ларри были, видимо, терпимыми. Однажды она призналась, что больше любит собак, но и к коту-старожилу Даунинг-стрит, 10 тоже относится тепло.Впрочем, сейчас, когда здесь должен появиться новый хозяин, ситуация усугубляется тем, что Ларри уже давно конфликтует с главным котом британского МИДа Палмерстоном.Их драки ранее даже попадали в СМИ.Standoff in Downing Street. Larry guarding No10 as Boris' FCO cat Palmerston considers making a bid for No.10. @GMB pic.twitter.com/X57a3ouATQ— Jonathan Swain (@SwainITV) 27 июля 2016 г.Кот Палмерстон известен своим задиристым характером, но коллизия еще и в том, что враг Ларри прекрасно "знаком" с Борисом Джонсоном — по временам, когда тот возглавлял МИД.С котом Палмерстоном в свое время Джонсон вполне ладил, а вот как примет его кот Ларри – большой вопрос.По крайней мере, в своем "Твиттере" в день, когда стало известно, что на Даунинг-стрит, 10 появится именно Джонсон, кот Ларри "написал": "Нет, я не могу поверить, что они выбрали его".”No, I can’t believe they chose him either” #ToryLeadershipElection pic.twitter.com/H41l5KuLfX— Larry the Cat (@Number10cat) 23 июля 2019 г.