Футбольный Краснодар объявил о согласовании деталей контракта с полузащитником французского Сент-Этьена Реми Кабелля, который будет подписан в ближайшее время. Быки анонсировали окончательное совершение сделки с игроком в ближайшие два дня.

Футбольный "Краснодар" объявил о согласовании деталей контракта с полузащитником французского "Сент-Этьена" Реми Кабелля, который будет подписан в ближайшее время. "Быки" анонсировали окончательное совершение сделки с игроком в ближайшие два дня.Именно в этот срок француз прибудет в свой новый клуб, где пройдет традиционное медицинское обследование. По его итогам ожидается, что футболист подпишет контракт с бронзовым призером прошлого сезона российской премьер-лиги. Об этом сообщал официальный Twitter-аккаунт "Краснодара", однако вскоре твит был удален.Кабелля в минувшем сезоне принял участие в 37 матчах за "Сент-Этьен", в которых стал автором десяти голов и пяти результативных передач.