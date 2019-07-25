Участницы скандального телепроекта Мария Кохно, Лиза Вдовина и Анна Сосницкая предстали перед поклонниками в необычном виде. Девушки подурачились перед походом в ночной клуб.

Участницы скандального телепроекта Мария Кохно, Лиза Вдовина и Анна Сосницкая предстали перед поклонниками в необычном виде. Девушки подурачились перед походом в ночной клуб.Забавными кадрами из кипрского отеля поделилась на своей странице в Instagram Мария Кохно. На записи звезды шоу "Дом-2" развлекаются перед камерой во время подготовки к вечеринке в честь дня рождения Вдовиной.Сначала участницы телестройки танцуют на камеру, а потом предстают в праздничных нарядах, передает Пользователям соцсети пришлись по вкусу танцы девушек, и они оставили массу положительных комментариев под постом Кохно.