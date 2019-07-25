Роман между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым обсуждает уже долгое время. Светская львица подкрепила все слухи новым видео, на котором показала своего избранника не с лучшей стороны.

Роман между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым обсуждает уже долгое время. Светская львица подкрепила все слухи новым видео, на котором показала своего избранника не с лучшей стороны.В Stories в своем Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала видео, на котором запечатлен Константин. Поэт танцует на яхте, широко раскидывая ноги. Все это действо происходит под песню Глюк'Ozы "Фэн-шуй"."Нам-пофэншую (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Собчак.Далее Ксения опубликовала запись, где она снимает саму себя. Там она поет песню Елены Ваенги "Снова стою одна". На заднем фоне слышен голос Богомолова, который, видимо, на подпевках.Судя по видео, пара вместе поехала отдыхать. Кроме того, с ними отправился и сын теледивы – Платон. Очевидно, что новый избранник Собчак отлично ладит с мальчиком.Напомним, отцом малыша является первый супруг журналистки – Максим Виторган. Они тайно поженились в 2013 году. Это известие шокировало не только поклонников, но и близких друзей пары. Спустя 3 года на свет появился чудесный малыш.Недавно Максим и Ксения окончательно подали на развод. К слову, разлад в их семье начался с осени прошлого года, когда Собчак впервые увидели в компании Богомолова.