Московский Локомотив продолжает предпринять попытки для того, чтобы заполучить немецкого полузащитника дортмундской Боруссии Андре Шюррле. Представители столичных железнодорожников уже сделали немецкому клубу предложение по аренде игрока.

Московский "Локомотив" продолжает предпринять попытки для того, чтобы заполучить немецкого полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. Представители столичных "железнодорожников" уже сделали немецкому клубу предложение по аренде игрока.В "Локомотиве" хотят достичь с дортмундцами соглашения по поводу аренды 28-летнего атакующего игрока с последующим правом выкупа, сообщает Спортс.Ru. Руководители "Локо" готовы выкупить Шюррле по окончания срока аренды за восемь миллионов евро. В Дортмунде на предложение красно-зеленых пока ответа не дано.Прошедший сезон Шюррле выступал на правах аренды в английском "Фулхэме", в составе которого принял участие в 24 встречах, став автором шести голов. Ранее он также выступал за "Челси", а в составе сборной Германии в 2014 году завоевывал звание чемпиона мира.