В российском городе Чебоксары продолжается чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях прыгунов в высоту среди женщин триумфатором стала 26-летняя Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль турнира.

В российском городе Чебоксары продолжается чемпионат России по легкой атлетике. В соревнованиях прыгунов в высоту среди женщин триумфатором стала 26-летняя Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль турнира.Победным для Ласицкене стал прыжок на 1,94 метра, на котором она не остановилась и позже также взяла высоту в 2 метра. Второе место заняла Анна Чичерова, результат которой составил 1,91 метра. А вот третью строчку поделили Александра Ярышкина и Татьяна Одинева – обе прыгуньи уступили Чичеровой лишь по количеству совершенных попыток.Ласицкене – двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира и Европы в помещениях.