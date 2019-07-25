За последние несколько недель при странных обстоятельствах на северы Москвы, в районе Аэропорт, были найдены мертвыми около 30 бездомных котов. По одной из версий, котов целенаправленно травили. Полиция проводит проверку данной информации, но уголовное дело пока не заведено.

За последние несколько недель при странных обстоятельствах на северы Москвы, в районе Аэропорт, были найдены мертвыми около 30 бездомных котов. Сообщения об этом местных жителей появились в соцсетях, зафиксировали их и в префектуре Северного административного округа столицы.Информация уже передана участковым, полиция проводит проверку данной информации, но уголовное дело пока не заведено.Причины массовой гибели животных в этом районе точно пока не установлены, но под подозрением – кэтхантеры.По одной из версий, котов целенаправленно травили, сообщает Агентство городских новостей "Москва".