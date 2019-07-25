Сотрудники правоохранительных органов, которые подбрасывают наркотики для фальсификации улик, - преступники вдвойне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 25 июля.

Сотрудники правоохранительных органов, которые подбрасывают наркотики для фальсификации улик, — преступники вдвойне, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 25 июля.Глава МВД РФ, по ее словам, является сторонником самых жестких мер по этому вопросу, не покрывает таких людей и не поощряет того, кто хочет скрыть подобное правонарушение.Дело журналиста Ивана Голунова, по ее словам, стало хорошей встряской и хорошим уроком для тех, кто захочет это повторить, добавила Матвиенко.