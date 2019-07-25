Супруга музыканта Владимира Преснякова столкнулась с
агрессивным незнакомцем. Певица Наталья Подольская пожаловалась на автохамство.
Супруга музыканта Владимира Преснякова столкнулась с
агрессивным незнакомцем. Певица Наталья Подольская пожаловалась на автохамство.
В личном Instagram
знаменитость опубликовала внушительных размеров пост, где рассказала о неприятном
эпизоде, который выбил ее из колеи. "Значит что хочу рассказать... сегодня я
окунулась видимо из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир...
и меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды (здесь и далее
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – начала
повествование Наталья Подольская.
Далее артистка поведала, что в Москве водит машину сама. И
сегодня, 25 июля, она заехала по делам в один из столичных дворов. Звезда припарковалась,
но не очень удачно – было слишком тесно.
"Мне надо было отлучиться на час. Я оставила тел под лобовым
стеклом (водители меня поймут) и побежала. Звонок. Я извиняюсь и говорю, что
буду через 2 минутки. Реально подскакиваю и бегу, адекватно понимая, что
причиняю НЕУДОБСТВА. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик и
открывает на меня такой поганый рот...." – продолжила Наталья Подольская.
Певица недоумевает, как мужчина мог так грубо разговаривать
с женщиной. "Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало ????
Бог судья!" – рассудила артистка.
После призналась, что от отчаяния и обиды
"сморозила
нереальную глупость". Артистка заявила хаму, что запомнила номер машины,
поэтому ее охранники его найдут.
"А у меня нет никаких охранников🤦🏼♀️!
Сморозила от обиды, чтобы хоть на секунду подумал, что за женщину могут и
заступиться", – добавила .
В конце вокалистка заметила, что ее обидчик не позволил бы себе
такого поведения будь на ее месте мужчина. По мнению
артистки, автохам не рискнул бы так разговаривать с тем, кто на равных.