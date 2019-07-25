Супруга музыканта Владимира Преснякова столкнулась с агрессивным незнакомцем. Певица Наталья Подольская пожаловалась на автохамство.

Супруга музыканта Владимира Преснякова столкнулась сагрессивным незнакомцем. Певица Наталья Подольская пожаловалась на автохамство.В личном Instagramзнаменитость опубликовала внушительных размеров пост, где рассказала о неприятномэпизоде, который выбил ее из колеи. "Значит что хочу рассказать... сегодня яокунулась видимо из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир...и меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды (здесь и далееорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – началаповествование Наталья Подольская.Далее артистка поведала, что в Москве водит машину сама. Исегодня, 25 июля, она заехала по делам в один из столичных дворов. Звезда припарковалась,но не очень удачно – было слишком тесно."Мне надо было отлучиться на час. Я оставила тел под лобовымстеклом (водители меня поймут) и побежала. Звонок. Я извиняюсь и говорю, чтобуду через 2 минутки. Реально подскакиваю и бегу, адекватно понимая, чтопричиняю НЕУДОБСТВА. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик иоткрывает на меня такой поганый рот...." – продолжила Наталья Подольская.Певица недоумевает, как мужчина мог так грубо разговариватьс женщиной. "Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало ????Бог судья!" – рассудила артистка.После призналась, что от отчаяния и обиды"сморозиланереальную глупость". Артистка заявила хаму, что запомнила номер машины,поэтому ее охранники его найдут."А у меня нет никаких охранников🤦🏼‍♀️!Сморозила от обиды, чтобы хоть на секунду подумал, что за женщину могут изаступиться", – добавила .В конце вокалистка заметила, что ее обидчик не позволил бы себетакого поведения будь на ее месте мужчина. По мнениюартистки, автохам не рискнул бы так разговаривать с тем, кто на равных.