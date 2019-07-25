В перечень попали 12 предприятий
В перечень попали 12 предприятий
Администрация Владимира опубликовала перечень налоговых агентов, в том числе находящихся в процедурах банкротства, которые имеют наибольшую задолженность по налогу на доходы физических лиц.
На середину 2019 года крупнейшим должником остается ООО «Амбитус», который занимается розничной торговлей замороженными продуктами. Задолженность составила 6 миллионов 166 тысяч рублей.
Второе место занял Тракторный завод. В списке должников предприятие мелькает не в первый раз. Сейчас завод должен около 2 миллионов 459 тысяч рублей.
Замыкает тройку должников «Завод инновационных продуктов «КТЗ»». Он должен в городскую казну больше 1 миллиона 859 тысяч рублей.
№ п/п
Наименование
налогоплательщика
Сумма задолженности,
тыс. руб.
1
ООО «Амбитус»
6 166
2
ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод»
2 459
3
ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ»»
1 859
4
ООО «Петролеум Плюс Владимир»
1 777
5
ООО ПО «Климатвентмаш»
1 659
6
ООО «Инструментальный завод «Радуга»
1 428
7
ООО «Владагрохолдинг - Горки»
1 054
8
ООО «Владспецстрой-5»
1 007
9
ООО «КЛМ Групп г. Владимир»
793
10
ООО «Поликлиника-Автоприбор»
735
11
ООО «Вит - Транс»
724
12
ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»
677