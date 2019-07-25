В перечень попали 12 предприятий

В перечень попали 12 предприятийАдминистрация Владимира опубликовала перечень налоговых агентов, в том числе находящихся в процедурах банкротства, которые имеют наибольшую задолженность по налогу на доходы физических лиц.На середину 2019 года крупнейшим должником остается ООО «Амбитус», который занимается розничной торговлей замороженными продуктами. Задолженность составила 6 миллионов 166 тысяч рублей.Второе место занял Тракторный завод. В списке должников предприятие мелькает не в первый раз. Сейчас завод должен около 2 миллионов 459 тысяч рублей.Замыкает тройку должников «Завод инновационных продуктов «КТЗ»». Он должен в городскую казну больше 1 миллиона 859 тысяч рублей.№ п/пНаименованиеналогоплательщикаСумма задолженности,тыс. руб.ООО «Амбитус»6 166ООО «Владимирский Моторо-тракторный завод»2 459ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ»»1 859ООО «Петролеум Плюс Владимир»1 777ООО ПО «Климатвентмаш»1 659ООО «Инструментальный завод «Радуга»1 428ООО «Владагрохолдинг - Горки»1 054ООО «Владспецстрой-5»1 007ООО «КЛМ Групп г. Владимир»79310ООО «Поликлиника-Автоприбор»73511ООО «Вит - Транс»72412ООО «Агропромышленная компания «Сибирь»677