Джессика Лэндон, которая была моделью Playboy и подавала большие надежды, поделилась своей жуткой историей. Ее жизнь чуть не разрушил алкоголизм.

Джессика Лэндон, которая была моделью Playboy и подавала большие надежды, поделилась своей жуткой историей. Ее жизнь чуть не разрушил алкоголизм.Джессика Лэндонпереехала в Лос-Анджелес в 19 лет. Девушка занималась модельным бизнесом, актерским мастерством и много времени проводила на вечеринках в особняке Хью Хефнера. "В то время я думала, что живу своей мечтой", – призналась она.Мало кто знал, что в пять лет Джессика стала жертвой педофила. Психологическая травма все время заставляла ее испытывать чувство стыда и опустошенности.На заре своей карьеры модель попробовала алкоголь. Ей казалось, что спиртное заглушает душевную боль. Лэндон выпивала на вечеринках, потом дома в одиночестве, а к 26 годам хлестала водку сутками."Это было волшебное лекарство, которое я искала. Единственное, что могло освободить меня..." – призналась Джессика.В итоге она скатилась на самое дно: выглядела как бродяга и жила на чердаке. Кроме того, ее постоянно рвало кровью. Однажды несостоявшаяся модель упала с лестницы и ударилась головой. По данным "", пострадавшую госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.Джессика перенесла несколько операций, после чего ее забрала подруга. Впрочем, должного ухода обессиленная больная не получала – приходилось даже испражняться под себя. "Экскременты разъедали кожу на бедрах. Через месяц я начала гнить заживо – началось заражение крови", – с ужасом вспомнила 37-летняя Лэндон.Отчаявшись, Джессика позвонила экс-бойфренду, и на следующее утро тот приехал с бригадой скорой помощи. Врачам удалось спасти девушку, после чего несколько лет она восстанавливалась в родительском доме.