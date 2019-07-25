Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказалась регистрировать пятерых кандидатов в столичную Думу. Речь идет о политике Дмитрии Гудкове, директоре Фонда борьбы с коррупцией Иване Жданове, депутате муниципалитета Зюзино Константинасе Янкаускасе.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) отказалась регистрировать пятерых кандидатов в столичную Думу. Речь идет о политике Дмитрии Гудкове, директоре Фонда борьбы с коррупцией Иване Жданове, депутате муниципалитета Зюзино Константинасе Янкаускасе. Кроме того, Мосгоризбирком не допустил до выборов двух самовыдвиженцев: Юлию Серебрянскую и Константина Лисицу, сообщает агентство "Интерфакс".Журналисты уточнили, что заседание пытался сорвать другой незарегистрированный кандидат – Любовь Соболь. Она требовала у комиссии все-таки допустить ее до выборов. Сотрудникам Мосгоризбиркома пришлось перейти в другое помещение. А Соболь, в свою очередь, отказалась уходить из здания МГИК, и объявила, что продолжает голодовку.