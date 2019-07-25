В Бразилии мотоциклиста, катящего на одном колесе по левой скоростной полосе автомагистрали, на полном ходу сбила легковушка. Юношу, попавшего в аварию, выписали из больницы через пару дней, и сейчас он купается в лучах славы, записывая дома шутливые видеоролики.

В Бразилии мотоциклиста, катящего на одном колесе по левой скоростной полосе автомагистрали, на полном ходу сбила легковушка. Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в окрестностях Рио-де-Жанейро.Спустя несколько дней видеозапись аварии и предшествующих событий — группа мотоциклистов раскатывала по дороге, выполняя опасные трюки и не принимая в расчет других участников движения — была опубликована в социальных сетях и мгновенно стала популярной.Выяснилось, что мотоциклист — 19-летний нигде не работающий юноша — не только выжил, но и не получил серьезных травм. В момент аварии его подбросило в воздух, он пролетел над автомобилем и шмякнулся на асфальт. Из больницы его выписали почти сразу, и сейчас гонщик, пользуясь обрушенной на него славой, записывает шутливые видеоролики из своего дома.