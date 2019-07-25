В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок. Убийца скрылся с места происшествия, ведется его розыск, введен план Перехват.

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок. Убийца скрылся с места происшествия, ведется его розыск, введен план "Перехват".В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что убить женщину мог ее муж. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, мужчина набросился на женщину в ходе ссоры.