Межконфессиональный форум Кавказ - наш общий дом открылся на Ставрополье. Приехали десятки молодых людей из разных регионов Северного Кавказа.

Межконфессиональный форум "Кавказ — наш общий дом" открылся на Ставрополье.Приехали десятки молодых людей из разных регионов Северного Кавказа. Их цель — научиться общаться, развивать добрососедские отношения и взаимопонимание, передает телеканал "Россия 24".Участников форума ждет насыщенная программа: тематические семинары, круглые столы, встречи с представителями Ставропольской епархии и Духовного управления мусульман.