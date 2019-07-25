Полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Кузьминовой Валентины Филимоновны, 20.01.1930 года рождения...

Полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное устанавливают местонахождение пропавшей без вести Кузьминовой Валентины Филимоновны, 20.01.1930 года рождения, москвички, которая 19 июля 2019 года ушла из дома в мкр. Северное Чертаново и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 90-93 года, рост 150-155 см., славянской народности, среднего телосложения, волосы седые, короткие, чуть ниже ушей, губы узкие, глаза карие, брови седые, сильно сгорблена.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22