С апреля 2001 года там запретили захоронения

С апреля 2001 года там запретили захороненияМуромская городская прокуратура провела проверку фирм, оказывающих ритуальные услуги.Сотрудники ведомства выяснили, что на территории закрытого кладбища у деревни Александровка летом 2019 года захоронили 2 усопших граждан. При этом администрация Муромского района с апреля 2001 года запретила захоронение в указанном месте.Запрет нарушила ритуальная служба ИП Морозова М.М. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили 2 дела об административном правонарушении.