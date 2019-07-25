С апреля 2001 года там запретили захоронения
С апреля 2001 года там запретили захоронения
Муромская городская прокуратура провела проверку фирм, оказывающих ритуальные услуги.
Сотрудники ведомства выяснили, что на территории закрытого кладбища у деревни Александровка летом 2019 года захоронили 2 усопших граждан. При этом администрация Муромского района с апреля 2001 года запретила захоронение в указанном месте.
Запрет нарушила ритуальная служба ИП Морозова М.М. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили 2 дела об административном правонарушении.