Филипп Киркоров с наследниками Аллой-Викторией и Мартиным приехал на фестиваль Жара в Баку из Сочи на день раньше остальных – чтобы акклиматизироваться. Ведь тут температура далеко за 30 даже вечерами! Корреспондент Дни.ру побывал на репетиции поп-короля и пообщался с ним после.

Филипп Киркоров с наследниками Аллой-Викторией и Мартиным приехал на фестиваль "Жара" в Баку из Сочи на день раньше остальных – чтобы акклиматизироваться. Ведь тут температура далеко за 30 даже вечерами! Корреспондент "Дни.ру" побывал на репетиции поп-короля и пообщался с ним после."Время летит со страшной силой, – вздыхает Филипп. – Вот уже полдня прошло на репетициях, на пресс-конференции, на примерке. А впереди красная дорожка, выступление, афтепати. Так что хорошо, что мы приехали в Баку раньше других артистов"."Времени в цветущей столице Азербайджана семейство Киркоровых зря не теряло. "Мартин тут играл в футбол, потом мы погуляли по Старому городу, накупили сувениров, а дети еще присмотрели себе потрясающую "лампу Аладдина". Они потерли ее и загадали самое сокровенное желание – здоровья любимому папочке", – улыбается Киркоров. Его дети, к счастью, пока не утратили веры в чудо."Конечно, мы были и на шоппиге, – улыбается известный шмоточник Киркорова – Тут есть торговый центре "Парк Бульвар", боже, какие там бренды, какие вещи! Хотя недавно я побывал на показе моих друзей Дольче и Габбана, а там у них рубашки вышли по 25 тысяч евро!"Мартин Киркоров в этом году станет первоклассником. К школе мальчик уже готов. "Недавно в Варне купили красивый французский ранец с массой пеналов, – рассказал Филипп, -Недорого, надо сказать, по вполне доступной всем цене взяли".На "Жару" Киркоров уже много лет приезжает не ради заработка, а как друг EMIN'а – ему нравится тут и атмосфера, и возможность поэкспериментировать. Например, в этот раз он поработает с молодой певицей Zivert. Но исполнит поп-король и главные свои танцевальные шлягеры – "Стеснение пропало" и "Цвет настроения синий".Фестиваль "Жара" продлится в Баку с 25 по 28 июля. Он станет самым дорогим и масштабным современным мероприятием – на сцену выйдет 250 самых топовых артистов СНГ.