Эксперты нашли наиболее дешевые варианты проживания в Крыму на август – в этом месяцев стоимость аренды жилья на полуострове достигает максимума.

Наиболее бюджетно отдохнуть можно в поселках Алуштинского, Черноморского, Бахчисарайского и Сакского районов, выяснили эксперты сервиса Tvil.ru.Так, в селе Угловое Бахчисарайского района аренда жилья обойдется в среднем 1,2 тысячи рублей в сутки.В селе Стерегущее Раздольненского района отдохнуть можно за 1,4 тысячи рублей в сутки, в поселке Черноморское и селе Межводное Черноморского района жилье будет стоить от 1,6 до 1,8 тысячи рублей.В Сакском районе жилье можно арендовать за 1,5-1,9 тысячи рублей, в Алуштинском - за 1,8-1,9 тысячи.