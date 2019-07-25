В Анкаре тяжело ранен советник посольства Белоруссии. Когда дипломат гулял с сыном в парке, на него напал сосед и четыре раза выстрелил в советника. Его 13-летний сын не пострадал.

В Анкаре тяжело ранен советник посольства Белоруссии. Когда дипломат гулял с сыном в парке, на него напал сосед и четыре раза выстрелил в советника. Его 13-летний сын не пострадал. Нападавший вернулся домой и покончил с собой.Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси, сообщил телеканалу "Россия 24" подробности ЧП. "При возвращении с работы домой на советника Посольства Беларуси было совершено нападение, — рассказал он. — Он получил огнестрельное ранение. По предварительной информации турецкой стороны, нападавший является бывшим военнослужащим – психически неуравновешенным. Белорусский дипломат в настоящее время находится в госпитале, ему оказывается медицинская помощь. Наше посольство в Турции работает в плотном контакте с турецкими властями".