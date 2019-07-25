Экс-президент Украины Петр Порошенко продолжает попадать в заголовки украинских новостей. Правда, уже в криминальную хронику. Сегодня на него попытались напасть неизвестные — среди бела дня, когда политик выходил из здания Государственного бюро расследований. Впрочем, атака выглядела столь нелепой, что многим показалась срежиссированной.

Экс-президент Украины Петр Порошенко продолжает попадать в заголовки украинских новостей. Правда, уже в криминальную хронику. Сегодня на него попытались напасть неизвестные — среди бела дня, когда политик выходил из здания Государственного бюро расследований. Впрочем, атака выглядела столь нелепой, что многим показалась срежиссированной.Нападение на машину, в которой Порошенко уезжает с допроса, сняли сразу десятки камер. Операторы телеканалов, прохожие на свои мобильные. Именно благодаря количеству разных ракурсов при изучении этих кадров выявляется ряд странностей.Под крики группы поддержки, в сопровождении охраны и адвокатов Порошенко идет к машине. Кортеж начинает движение. Но за доли секунд до самой атаки телохранитель бывшего президента делает кому-то странный жест.И как раз с той же стороны неизвестный подбегает к машине Порошенко и прыгает на капот. Его сбивают с ног. А подбежавший охранник Порошенко, вместо того, чтобы скрутить нападавшего, начинает отталкивать от него других людей.С другой камеры видно, как полицейский пробегает мимо явного участника потасовки, даже не пытаясь его задержать. После чего начинается погоня, больше похожая на то, что все действующие лица просто скрываются с места нападения и из вида многочисленных свидетелей и камер.Ещё большая странность всего произошедшего — Порошенко вообще не должен был сегодня приходить на допрос. После вчерашнего внепланового визита к следователям его адвокаты заявили, что в назначенный день их подзащитный явиться всё-таки не сможет. И в тот момент, когда пресс-секретарь ведомства уже сообщала журналистам о том, что сегодня Порошенко не появится, случился — по всей видимости подготовленный — сюрприз.При этом, Порошенко продолжил всех убеждать, что пришёл не просто добровольно, а вообще без всяких повесток."Ни я, ни мои представители ни разу не получали никаких документов. Я всё узнал из прессы", — сообщил Порошенко.После беседы со следователями, он почему-то сравнил дело против него о махинациях и отмывании денег через офшоры с защитой национальных интересов самой Украины."Речь не идет о защите Порошенко, речь — о защите Украины и мы готовы отстаивать Украину в суде", — заявил Порошенко.Если всё произошедшее после допроса не было срежиссированной инсценировкой с откровенными ляпами, то вопрос о том, как нападавшим удалось узнать о том, где и во сколько будет Порошенко, если заранее было известно, что его там быть не должно — предстоит серьезно изучить охране бывшего украинского президента.Ведь в здание Госбюро расследований ему скорее всего придётся приезжать ещё не раз. Ведомство расследует как минимум восемь уголовных дел, в которых Петр Порошенко так или иначе фигурирует.