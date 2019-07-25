Ольга Бузова рассорилась с младшей сестрой Анной. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 Рустам Солнцев назвал причину их неприязни.

Ольга Бузова рассорилась с младшей сестрой Анной. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев назвал причину их неприязни.Еще не так давно Ольга и Анна Бузова были не разлей вода: вместе отметились на телепроекте "Дом-2", вместе открыли бизнес, начав продавать бижутерию, вместе отмечали все праздники. Именно Аня жалела старшую сестру, когда та переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.Но в какой-то момент между близкими людьми пробежала черная кошка. Все началось еще зимой, когда сестры отдыхали в Куршевеле. Как гром среди ясного неба прозвучала информация, что обратно Ольга и Анна летели разными рейсами, да к тому же и различными классами: старшая – бизнесом, младшая – экономом.Дальше – больше. Сестры якобы отписались друг от друга в социальных сетях, а весной, когда Анна презентовала собственный салон красоты, в это же время Ольга демонстративно улетела с матерью в Италию. К слову, говорят, ссора сестер разделила и их родителей. Те, правда, давно были в разводе, но после конфликта Оли и Ани маме и папе пришлось сделать непростой выбор. И теперь именно мама находится с Ольгой, а папа – с Анной.Ситуацию прокомментировал бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев. "Не ищите тайного смысла – его там просто нет!" – компетентно заявил он. "Перегуляли сестренки, с алкоголем перестарались, слово за слово – классический случай. Я видел это видео, где Оля танцует на столе (по одной из версий, поющая ведущая обиделась на сестру, которая сняла ее в неприглядном виде и выложила в соцсети. – Прим. ред.) – может, причина именно в нем", – высказал мнение Рустам.Он отметил, что очень разные, что тоже не способствует идиллии. "Аня – спокойная, скромная, вся в себе; Оля – звезда до мозга костей. Она частенько "борщит" и сама же страдает. Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая, первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения. А в последнее время она к близким не то чтобы как к прислуге относится, но проскальзывает и надменность, и недовольство, и истеричность. Кому это понравится? – задал риторический вопрос Рустам Солнцев в беседе с .