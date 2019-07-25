Артистка порассуждала на тему взаимоотношений. Екатерина Варнава
попросила поклонников уважительнее относится друг другу.
Артистка порассуждала на тему взаимоотношений. Екатерина Варнава
попросила поклонников уважительнее относится друг другу.
"А вот где эта грань между "аргументированным мнением,
позицией" и "тупым диким оскорблением, агрессией в адрес кого-либо"? И я сейчас
даже не про комментарии в адрес моего носа, челки, фигуры... это все детский
сад. Я про нас, про наши человеческие отношения между друг другом, про
понимание, уважение (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Варнава в личном Instagram.
Артистка отметила, что ее подписчики из разных стран,
общаясь друг с другом, зачем-то ориентируется на политическую обстановку. Даже
мирные с виду люди, по ее мнению, транслируют ненависть к жителям других государств.
"Вот когда от обычных с
виду мирных людей транслируется угроза и факт унижения, оскорбления, только
потому что ты из России, когда в интернете распространяются эти ужасные
картинки, видео, где люди издеваются надо символами страны.. – это вообще как
расценивать? Это зачем? Для чего?" – вскипела .
Звезда попросила
подписчиков, которых, к слову, уже шесть миллионов, относиться к другим с уважением.
Быть умнее, не обращать внимания на провокации и вести себя достойно.
"Мир сегодня, иногда мне
кажется, сходит с ума, но вы не уподобляйтесь этому странному веянию", -
отметила .