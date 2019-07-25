Артистка порассуждала на тему взаимоотношений. Екатерина Варнава попросила поклонников уважительнее относится друг другу.

Артистка порассуждала на тему взаимоотношений. Екатерина Варнавапопросила поклонников уважительнее относится друг другу."А вот где эта грань между "аргументированным мнением,позицией" и "тупым диким оскорблением, агрессией в адрес кого-либо"? И я сейчасдаже не про комментарии в адрес моего носа, челки, фигуры... это все детскийсад. Я про нас, про наши человеческие отношения между друг другом, пропонимание, уважение (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Варнава в личном Instagram.Артистка отметила, что ее подписчики из разных стран,общаясь друг с другом, зачем-то ориентируется на политическую обстановку. Дажемирные с виду люди, по ее мнению, транслируют ненависть к жителям других государств."Вот когда от обычных свиду мирных людей транслируется угроза и факт унижения, оскорбления, толькопотому что ты из России, когда в интернете распространяются эти ужасныекартинки, видео, где люди издеваются надо символами страны.. – это вообще какрасценивать? Это зачем? Для чего?" – вскипела .Звезда попросилаподписчиков, которых, к слову, уже шесть миллионов, относиться к другим с уважением.Быть умнее, не обращать внимания на провокации и вести себя достойно."Мир сегодня, иногда мнекажется, сходит с ума, но вы не уподобляйтесь этому странному веянию", -отметила .