В столице начался самый ответственный этап строительства нового Карамышевского моста. Он протянется над одним из шлюзов Москвы-реки и станет частью Северо-Западной хорды. По нему можно будет без проблем доехать от улицы Народного ополчения до Нижних Мневников.

В столице начался самый ответственный этап строительства нового Карамышевского моста. Он протянется над одним из шлюзов Москвы-реки и станет частью Северо-Западной хорды. По нему можно будет без проблем доехать от улицы Народного ополчения до Нижних Мневников.Строительство конструкции моста на обоих берегах завершено. Осталась самая сложная часть — замыкающий участок над действующим шлюзом Москвы-реки. Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор. Все происходит только во время технологического перерыва, когда по шлюзу не ходят суда."Мост состоит из пяти пролетов. Четыре пролета собираются над подмостями и один, самый длинный, уникальный для балочных конструкций моста, собирают в навес", — говорит Дмитрий Царев, руководитель проекта ПАО "Мостотрест".Протяженность моста 600 метров, 6 полос в ширину — по три в каждую сторону. Строящийся мост станет частью Северо-Западной хорды. Больше 70 километров новой трассы уже открыты вместе с 16-ю эстакадами, семью тоннелями и четырьмя мостами."В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два больших транспортных проекта — строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Оба проекта должны быть сданы в 2020-2021 годах и, конечно, серьезно улучшат транспортную ситуацию в этом районе, свяжут западные и северные районы Москвы", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.Старый шлюзовой Карамышевский мост продолжит работать, но будет ориентирован на поездки внутри района. Как только сомкнуться все части нового моста, его гидроизолируют и начнут укладывать покрытие. Это будет два слоя асфальтобетона — самого современного из существующих ныне материалов для таких работ.Сейчас на этом участке постоянно заторы. Новый мост существенно разгрузит движение. Он соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Открытие запланировано на конец 2019 года.