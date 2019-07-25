Мужчина предложил знакомой сделку, которая заключалась во вложении денежных средств, благодаря которому она бы получала ежемесячный денежный доход в размере 1 млн рублей...

Сотрудники ОУР ОП «Китай-город» УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию поступило заявление от жительницы столицы. С ее слов стало известно о том, что она познакомилась с мужчиной, с которым у нее завязались романтические отношения. Спустя время он предложил ей сделку, которая заключалась во вложении денежных средств, благодаря которому она бы получала ежемесячный денежный доход в размере 1 млн рублей. Потерпевшая сняла денежные средства с банковского счета и передала их злоумышленнику. После этого он перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 5 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Новинском бульваре задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, так как не имел такой возможности. Денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: 8 (495) 600-11-11, 8 (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60