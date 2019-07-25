Вокалист внезапно сменил имидж. Поклонники сравнивают обновленного Диму Билана с Джонни Деппом.

Вокалист внезапно сменил имидж. Поклонники сравнивают обновленногоДиму Билана с Джонни Деппом.В личном Instagram артист опубликовал пару новых снимков. ДимаБилан предстал перед подписчиками с окрашенными в блонд волосами."В этот раз я на светлой стороне!" – коротко подписал пост вокалист.Одним из первых на публикацию отреагировал певец Николай Басков.Артист поздравил коллегу с вступлением в отряд светловолосых. "Приветблондинам", – написал он.Резкая смена имиджа удивила поклонников . Интернет-обывателина комментарии не поскупились – артиста сравнивали с Джонни Деппом и солистомгруппы "Отпетые мошенники". Кто-то даже предположил, что певец решился на перемены из-за серьезного эмоционального потрясения."Лапочка 😍 такой хорошенький цыпленочек(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Вот это поворот ))) теперьосталось набить татуху и вообще 👌🏼💯🌪🔥😁 атасссс", "Оу ,....зачем милыйДима ты это сделал ? Ты нравился мне до покраски хохолка ... а теперь я всмешанном чувстве ...", "Сначала подумалчто это Депп 😂👍", "Джони Депп?", "НаДжонни Деппа чем-то похож☺️","Стал похож на парня из "Отпетых мошенников", "Какой крутой чуб", "Даладно..😳Вот это психанул..😂 Неожиданно,но что то в этом есть! Определенно!!😉", – рассуждали фанаты .