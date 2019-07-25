Вокалист внезапно сменил имидж. Поклонники сравнивают обновленного
Диму Билана с Джонни Деппом.
Вокалист внезапно сменил имидж. Поклонники сравнивают обновленного
Диму Билана с Джонни Деппом.
В личном Instagram артист опубликовал пару новых снимков. Дима
Билан предстал перед подписчиками с окрашенными в блонд волосами.
"В этот раз я на светлой стороне!" – коротко подписал пост вокалист.
Одним из первых на публикацию отреагировал певец Николай Басков.
Артист поздравил коллегу с вступлением в отряд светловолосых. "Привет
блондинам", – написал он.
Резкая смена имиджа удивила поклонников . Интернет-обыватели
на комментарии не поскупились – артиста сравнивали с Джонни Деппом и солистом
группы "Отпетые мошенники". Кто-то даже предположил, что певец решился на перемены из-за серьезного эмоционального потрясения.
"Лапочка 😍 такой хорошенький цыпленочек
😍
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Вот это поворот ))) теперь
осталось набить татуху и вообще 👌🏼💯🌪🔥😁 атасссс", "Оу ,....зачем милый
Дима ты это сделал ? Ты нравился мне до покраски хохолка ... а теперь я в
смешанном чувстве ...", "Сначала подумал
что это Депп 😂👍", "Джони Депп?", "На
Джонни Деппа чем-то похож☺️",
"Стал похож на парня из "Отпетых мошенников", "Какой крутой чуб", "Да
ладно..😳Вот это психанул..😂 Неожиданно,но что то в этом есть! Определенно!!😉", – рассуждали фанаты .