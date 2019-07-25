Ряд экспертов говорят о скором заключении под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко как об уже решенном вопросе. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел, а в Государственном бюро расследований ему пришлось пережить досадное унижение.

Ряд экспертов говорят о скором заключении под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко как об уже решенном вопросе. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел, а в Государственном бюро расследований ему пришлось пережить досадное унижение.На допрос к следователям бывший глава государства долженприйти 25 июля. Однако накануне неожиданно для всех Порошенко, до того моментабегавший от правоохранительных органов, сам пришел на допрос."Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочнымотпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определеноследователем", – приводит издание "ПолитНавигатор" слова директораГосударственного бюро расследований Романа Трубы.Но в ведомстве Порошенко дали от ворот поворот. Слушатьпоказания политика в ГБР отказались.Бывшего президента призвали относиться с уважением к работеследователей и явиться на допрос 25 июля. К тому же адвокаты экс-лидераНезалежной могли связаться со следователем и согласовать дату допроса, идтинапрямую к руководству ГБР для этого не нужно.Между тем в возглавляемой партии "Европейскаясолидарность" о допросе 25 июля ничего не слышали. В окружении бывшегопрезидента явно оскорбились действиями следователей. В ведомстве оказались неготовы к общению, пожаловались сторонники экс-лидера Незалежной.Против Порошенко и его окружения возбуждено 11 уголовныхдел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов ранеезаявлял, что бывшего президента отправят в следственный изолятор уже в июле.Политика подозревают в государственной измене, коррупции,узурпации судебной власти. Неубедительный результат на прошедших в минувшеевоскресенье парламентских выборах ослабил и без того шаткое положение бывшегопрезидента. Не исключено, что против возбудят новые уголовные дела.