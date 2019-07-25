Ряд экспертов говорят о скором заключении под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко как об уже решенном вопросе. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел, а в Государственном бюро расследований ему пришлось пережить досадное унижение.
Ряд экспертов говорят о скором заключении под стражу бывшего президента Украины Петра Порошенко как об уже решенном вопросе. Против политика и его окружения возбуждено 11 уголовных дел, а в Государственном бюро расследований ему пришлось пережить досадное унижение.
На допрос к следователям бывший глава государства должен
прийти 25 июля. Однако накануне неожиданно для всех Порошенко, до того момента
бегавший от правоохранительных органов, сам пришел на допрос.
"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным
отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено
следователем", – приводит издание "ПолитНавигатор" слова директора
Государственного бюро расследований Романа Трубы.
Но в ведомстве Порошенко дали от ворот поворот. Слушать
показания политика в ГБР отказались.
Бывшего президента призвали относиться с уважением к работе
следователей и явиться на допрос 25 июля. К тому же адвокаты экс-лидера
Незалежной могли связаться со следователем и согласовать дату допроса, идти
напрямую к руководству ГБР для этого не нужно.
Между тем в возглавляемой партии "Европейская
солидарность" о допросе 25 июля ничего не слышали. В окружении бывшего
президента явно оскорбились действиями следователей. В ведомстве оказались не
готовы к общению, пожаловались сторонники экс-лидера Незалежной.
Против Порошенко и его окружения возбуждено 11 уголовных
дел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов ранее
заявлял, что бывшего президента отправят в следственный изолятор уже в июле.
Политика подозревают в государственной измене, коррупции,
узурпации судебной власти. Неубедительный результат на прошедших в минувшее
воскресенье парламентских выборах ослабил и без того шаткое положение бывшего
президента. Не исключено, что против возбудят новые уголовные дела.