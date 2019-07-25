Сегодня, 25 июля, отмечается день памяти Владимира Высоцкого. Именно в этот день 1980 года известный певец Владимир Высоцкий ушел из жизни. В Краснояске сегодня будут вспоминать великого актера театра и кино, а также талантливого певца. На левобережной набережной Енисея в 15-й раз пройдет концерт памяти Высоцкого.

Сегодня, 25 июля, отмечается день памяти Владимира Высоцкого. Именно в этот день 1980 года известный певец Владимир Высоцкий ушел из жизни. В Краснояске сегодня будут вспоминать великого актера театра и кино, а также талантливого певца. На левобережной набережной Енисея в 15-й раз пройдет концерт памяти Высоцкого.Как передает "Вести Красноярск", на сцену у "Капитанского клуба" выйдут известные городские коллективы, театральные актёры, барды и лучшие исполнители краевого фестиваля авторской песни "Высоцкий и Сибирь". А вечером на берегу Енисея все зители и артисты одновременно исполнят песню "Большой Каретный". Тем кто не помнит всех слов песни сможет воспользоваться специальным флаером с текстом.