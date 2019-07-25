Следователи отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В своей работе им приходится распутывать преступления, которые порой трудно увидеть даже в сериалах и кинофильмах. Например, в Подмосковье следователи раскрыли мошенника из Молдавии, который по поддельным документам оставил пенсионерку без дома.

Следователи отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В своей работе им приходится распутывать преступления, которые порой трудно увидеть даже в сериалах и кинофильмах. Например, в Подмосковье следователи раскрыли мошенника из Молдавии, который по поддельным документам оставил пенсионерку без дома.90-летняя Вера Ксенофонтова не может поверить, что в одночасье лишилась загородного дома. Лето она проводила на даче, зимой возвращалась в Москву. Чтобы за домом кто-то присматривал, сдала его приезжему из Молдавии."Он торт принес, у меня день рождения был, и так и остался у меня жить. Я все ему доверяла и ключи оставляла на зиму", — рассказывает Вера Ксенофонтова.Новый постоялец помогал по хозяйству. Но однажды, когда Вера Николаевна приехала на дачу, ее просто туда не пустили."Я приехала в свой дом, а он меня выгнал и говорит: это мой дом. Я ему отвечаю: я же его тебе не продавала!" — вспоминает Вера Ксенофонтова.Тогда пенсионерка обратилась в Росреестр. Тут-то и выяснилось, что по документам собственником и дома, и участка теперь числится тот самый постоялец Иван Калмыш. Адвокату Веры Николаевны удалось выяснить, что Калмыш завладел имуществом по поддельным документам."Изготовили поддельную доверенность с расширенными полномочиями, которые позволяли оформлять эти договоры купли-продажи без ее присутствия", — объясняет Михаил Чижонков, представитель Веры Ксенофонтовой.Обращения в полицию никаких результатов не дали. И лишь после заявления в Следственный комитет против Калмыша возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". По самым скромным оценкам такой участок в Одинцовском районе стоит 8 миллионов."Подложность данных документов подтверждается судебными почерковедческими экспертизами, которые были проведены в ходе следствия. Устанавливается нотариус, который изготавливал данную доверенность", — сообщил Максим Матвейчев, следователь по особо важным делам Следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области.На время следствия суд отправил Калмыша под домашний арест. По иронии судьбы прописан мошенник в том самом доме, который он отобрал у пенсионерки.Иван Калмыш уверяет, что никаких преступлений не совершал, а Ксенофонтова все переписала на него добровольно."Несмотря на то, что он совершил такое подлое преступление, похитил имущество у социально не защищенного человека, так при этом он не хочет раскаиваться и вину свою не признает", — говорит Максим Матвейчев, следователь по особо важным делам Следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области.Гражданский суд уже признал сделку купли-продажи дома и участка недействительной и восстановил Веру Николаевну в правах. А скоро судить будут и самого Калмыша. Ему грозит реальный срок — до 10 лет колонии.