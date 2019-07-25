Фигурант поджог хозяйственные постройки и строящийся дом, причинив собственникам ущерб на сумму более миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя.По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый совершил поджог двух хозяйственных построек, расположенных в городе Собинка. Аналогичным образом фигурант пытался уничтожить строящийся дом.Противоправными действиями злоумышленника собственникам был нанесен ущерб на сумму более миллиона рублей.Фигурант, задержанный сотрудниками полиции на территории района, в содеянном сознался, пояснив, что накануне поссорился со своими знакомыми и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил успокоиться, уничтожив чужое имущество.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ и ч.2 ст. 167 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.