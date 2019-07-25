Все элементы первой партии зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф доставлены в Турцию. Последний военно-транспортный самолет Ил-76МД приземлился на аэродроме Мюртед.

Все элементы первой партии зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" доставлены в Турцию. Последний военно-транспортный самолет Ил-76МД приземлился на аэродроме Мюртед, пишет агентство "Интерфакс".Всего для перевозки первой партии потребовалось 30 рейсов, которые выполняли как стандартные Ил-76, так и тяжелые Ан-124 "Руслан". Сейчас идет планирование транспортировки следующей части заказанных ЗРК, сообщают журналисты со ссылкой на Министерство обороны Турции.С-400 – самая современная российская серийная система ПВО. Она способна обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 250 километров. Кроме того, осенью 2018 года СМИ сообщили о завершении испытаний новой ракеты 40Н6. Ее радиус действия увеличился до 380 километров.По данным из открытых источников, ЗРК С-400 обошелся Турции в 2,5 миллиарда долларов.