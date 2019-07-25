Британия станет великой через 30 лет и окончательно выйдет из ЕС через 3 месяца. Ораторский дебют Бориса Джонсона в парламенте уже разбирают на заголовки. Не забыл новый премьер и отомстить за ушедшую на покой Терезу Мэй: ее главного оппонента лейбориста Корбина назвал врагом и промывателем мозга.

"Британия станет великой через 30 лет" и окончательно "выйдет из ЕС через 3 месяца". Ораторский дебют Бориса Джонсона в парламенте уже разбирают на заголовки. Не забыл новый премьер и отомстить за ушедшую на покой Терезу Мэй: ее главного оппонента лейбориста Корбина назвал "врагом" и "промывателем мозга". Вот только сама Мэй этого не видела. Она с бокалом прохладного напитка смотрела на стадионе любимый крикет. И хоть на Даунинг-стрит 10 она уже не вернется, Джонсону все равно придется считаться с тем, кто съезжать отказался. Официальный мышелов премьерской резиденции Ларри точит когти на любимца Джонсона кота Палмерстона.Отписав секретные письма командующим ядерными половодными лодками на случай ядерной войны, так положено по протоколу, Джонсон проводит встречу со своим кабинетом. В команду новый премьер взял преимущественно тех, кто настроен на скорейший выход из ЕС.Кажется, личная обида на Терезу Мэй стала немаловажным фактором попадания в правительство. Министерство внутренних дел возглавит Прити Пател, чья карьера на посту министра международного развития дала сбой два года назад после серии несогласованных встреч во время отпуска в Израиле, в том числе, с премьером Нетаньяху. Мэй тут же выставила ее за дверь. Свои счеты с бывшим премьером и у нового главы Форин-офиса Доминика Рааба.Экс-министр по выходу из ЕС хлопнул дверью, покинув кабинет Мэй в знак протеста против соглашения, подписанного с Евросоюзом. Пост министра образования получает Гэвин Уильямсон, бывший шеф Минобороны, известный своей антироссийской риторикой. Его Мэй уволила за разглашение закрытой информации. Финансы королевства теперь в ведении Саджида Джавида.Новый канцлер казначейства высказался за экстренный проект бюджета на случай, если никакое соглашение с ЕС так и не будет заключено. Еще один последовательный сторонник Brexit Джейкоб Рис-Могг. Он был назначен лидером палаты общин. У него с детства опыт финансовых споров: уже в 12 лет будущий политик-консерватор пытался судиться с BBC за то, что ему не заплатили за интервью.Министром обороны Великобритании назначен Бен Уоллес. Это огромная честь для бывшего офицера гвардейского шотландского полка. Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли сохранил свою должность. Встретившись с министрами, Джонсон торопится в парламент. Его слова несомненно хорошо слышны по ту сторону Ла-Манша. Начинается политический торг с Брюсселем.Действительно ли позиции Соединенного Королевства сейчас сильнее — вопрос спорный. Корбин сомневается: жесткий разрыв с Европой усилит зависимость от США. Накануне в телеэфире лидер лейбористов сомневается в реалистичности планов Джонсона.Лейбористы требуют досрочных выборов. Эдинбург требует от Джонсона не забывать: Лондон — еще не вся Великобритания.За действиями Бориса Джонсона внимательно следят в Шотландии. И не скрывают своего раздражения, поскольку настроены категорически против Brexit. По крайней мере, в том виде, в котором предлагают тори. Шотландия должна самостоятельно выбирать собственное будущее. Такую позицию занимает, прежде всего, Шотландская национальная партия. У нее в местном парламенте самая крупная фракция.Шотландия потеряла независимость в начале 18 века. Но в конце 20 века там был восстановлен собственный парламент. Попытка распрощаться с Британией на референдуме не прошла, но и игнорировать подобные настроения невозможно. Даже рисунки на асфальте вежливостью не отличаются.Примечательно, что рядом с парламентом находится Холирудский дворец, музей и официальная резиденция королевы. Королева здесь у себя дома, но далеко не все шотландцы чувствуют себя дома в Соединенном Королевстве, особенно после заявлений Джонсона. Brexit — крайне чувствительная тема и для Северной Ирландии с ее такой драматичной историей.Поспешность премьера может дорого обойтись королевству. Первые шаги и заявления Джонсона уже вызвали насмешки. Например, то, что в правительстве нашлась должность и для его младшего брата. Джо Джонсон назначен на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии. В Twitter его уже сравнивают с дочерью президента США Иванкой Трамп, называя его Иванкой Джонсон. Guardian цепляется к словам, отмечая, что Джонсон в своей речи употреблял фразы из выступления бывшего президента США.Обозреватель BBC Ник Робинсон иронизирует над стратегией Джонсона. Будет ли премьер готовиться к выходу без сделки, рассчитывая, что ЕС моргнет. Или понадеется, что первым моргнет парламент. Или же сразу готовиться к выборам.Но сдаваться не в характере Джонсона. Даже его кот теперь фактически взял реванш. Три года назад черно-белый красавчик Палмерстон был с позором выдворен из резиденции премьер-министра, где уже много лет обитает серо-белый мышелов Ларри. Но теперь Палмерстон на Даунинг-стрит 10 на законных основаниях. Зато бывшая хозяйка Тереза Мэй окончательно сдала дела. Теперь она следит за игрой в крикет и может позволить себе немного расслабиться.