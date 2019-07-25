Впервые по российскому телевидению показали мост в Станице Луганской, разрушенный ВСУ Украины. Эксклюзивный репортаж с многострадального моста провел ведущий программы 60 минут Евгений Попов.

Впервые по российскому телевидению показали мост в Станице Луганской, разрушенный ВСУ Украины. Эксклюзивный репортаж с многострадального моста провел ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. "Никогда ранее российские журналисты не подходили так близко к этому мосту", — отметила ведущая программы Ольга Скабеева."Жители ЛНР — пенсионеры, студенты, старики — с 2015 года испытывают колоссальные трудности с переходом с одной стороны на другую сторону, а ремонтировать не было никакой возможности из-за постоянных обстрелов. И только сейчас при Зеленском удалось развести войска: украинская армия отошла на километр, армия ЛНР на 500 метров. Теперь солдаты не видят друг друга в прицел. Никаких препятствий для ремонта моста со стороны ЛНР нет", — рассказал Евгений Попов."Никаких сроков по восстановлению не определено, сейчас здесь ждут инженеров, которые вместе с представителями ОБСЕ осмотрят территорию", — сказал ведущий программы.Мост, соединяющий ЛНР и украинскую сторону, был полностью разрушен во время боя еще 19 марта 2015 года. По нему больше не могли ходить даже пешеходы. Впрочем, пешеходное сообщение здесь достаточно быстро восстановили, перебросив через провалы несколько деревянных трапов, по которым людям приходится буквально карабкаться. С тех пор попытки полноценно восстановить мост предпринимались обеими сторонами, но заканчивались ничем.И наконец, появились сообщения, что власти ЛНР договорились с Киевом о совместном ремонте моста. Ранее уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего сообщал, что гуманитарная подгруппа до 31 июля планирует отработать проекты ремонта, который Киев согласился использовать только в гражданских целях.