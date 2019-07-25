В рамках исполнения предвыборной программы Единой России в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта Здоровое будущее Дмитрий Морозов.

В рамках исполнения предвыборной программы "Единой России" в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов.По его словам, в прошлом и текущем годах появилось 700 новыхпунктов. В ближайшие два года к ним прибавятся 1200 новых ФАПов, сказалпарламентарий."Отдельное внимание уделяется и приобретениюпередвижных мобильных комплексов, которых в 2018-2019 годах в общей суммеприобретено 750 штук, а в 2020-2021 годах – 800", – уточнил Морозов в ходезаседания комиссии по реализации предвыборной программы "ЕР" подпредседательством премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева.Морозов напомнил, что по совершенствованию работы скороймедицинской помощи ставилась задачи обновить автомобильный парк на уровне неменее 20%. В итоге за три последних года удалось снизить число машин с износомпять и более лет с 43 до 32%, подчеркнул партиец.Также он отметил увеличение числа вылетов санитарной авиациина 10-12%. Благодаря этому в 2018 году удалось эвакуировать две тысячи детей,причем половина из них – груднички.Говоря о дальнейшей работе, Морозов отметил, что в этом иследующем годах для санитарной авиации построят 82 вертолетные площадки. А к2021 году все станции скорой помощи будут подключены к Единой диспетчерскойслужбе, заключил координатор партпроекта "Здоровое будущее".В четверг, 25 июля, в ЦИК "Единой России" партийцыпод председательством Дмитрия Медведева обсудили реализацию предвыборнойпрограммы. Представлены отчеты по реализации комплекса мер в экономике,образовании и культуре, в сфере здравоохранения. Представлены экспертныепредложения по повышению эффективности работы.Стоит отметить, что комиссия по контролю за реализациейпредвыборной программы партии проводит обсуждение разделов регулярно. Это необходимо для подведения промежуточных итогов.