В рамках исполнения предвыборной программы Единой России в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта Здоровое будущее Дмитрий Морозов.
В рамках исполнения предвыборной программы "Единой России" в ближайшие пару лет для сельских жителей будет построено 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Об этом заявил глава думского комитета по охране здоровья, координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Дмитрий Морозов.
По его словам, в прошлом и текущем годах появилось 700 новых
пунктов. В ближайшие два года к ним прибавятся 1200 новых ФАПов, сказал
парламентарий.
"Отдельное внимание уделяется и приобретению
передвижных мобильных комплексов, которых в 2018-2019 годах в общей сумме
приобретено 750 штук, а в 2020-2021 годах – 800", – уточнил Морозов в ходе
заседания комиссии по реализации предвыборной программы "ЕР" под
председательством премьер-министра, главы партии Дмитрия Медведева.
Морозов напомнил, что по совершенствованию работы скорой
медицинской помощи ставилась задачи обновить автомобильный парк на уровне не
менее 20%. В итоге за три последних года удалось снизить число машин с износом
пять и более лет с 43 до 32%, подчеркнул партиец.
Также он отметил увеличение числа вылетов санитарной авиации
на 10-12%. Благодаря этому в 2018 году удалось эвакуировать две тысячи детей,
причем половина из них – груднички.
Говоря о дальнейшей работе, Морозов отметил, что в этом и
следующем годах для санитарной авиации построят 82 вертолетные площадки. А к
2021 году все станции скорой помощи будут подключены к Единой диспетчерской
службе, заключил координатор партпроекта "Здоровое будущее".
В четверг, 25 июля, в ЦИК "Единой России" партийцы
под председательством Дмитрия Медведева обсудили реализацию предвыборной
программы. Представлены отчеты по реализации комплекса мер в экономике,
образовании и культуре, в сфере здравоохранения. Представлены экспертные
предложения по повышению эффективности работы.
Стоит отметить, что комиссия по контролю за реализацией
предвыборной программы партии проводит обсуждение разделов регулярно. Это необходимо для подведения промежуточных итогов.