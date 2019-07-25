Водитель под угрозой расправы, забрал у потерпевшего 610 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево, ОУР и патрульно-постовой службы УВД по ЮЗАО задержали водителя такси подозреваемого в грабеже.В ОМВД России по району Ясенево с заявлением о грабеже обратился 35-летний москвич. Мужчина рассказал, что днем воспользовался услугами частного такси для того, чтобы доехать до дома по Новоясеневскому проспекту. Так как наличных денег при себе он не имел, потерпевший предложил водителю машины подняться вместе с ним в квартиру. Там водитель под угрозой расправы забрал у потерпевшего 610 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Новой Москвы по месту жительства подозреваемый был задержан. Им оказался 55-летний мужчина.Следствием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56